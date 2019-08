Un tragico schianto è avvenuto poco fa in Calabria: un motociclista è rimasto ferito in modo grave. Le prime notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che l'uomo si sia andato a scontrare contro un fuoristrada dove vi erano tre persone a bordo. L'uomo, a causa del violento impatto, ha riportato dei seri traumi e per questo motivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Gli occupanti del fuoristrada invece sono stati soccorsi sul posto e non presenterebbero ferite gravi. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine. Nella zona dell'incidente il traffico è fortemente rallentato.

Calabria, ennesimo incidente stradale: ferito gravemente un motociclista

Continuano a verificarsi gravi incidenti stradali in Calabria. Purtroppo, intorno alle ore 21:00 di questa sera, infatti, si è verificato un drammatico scontro tra una moto e un fuoristrada.

L'incidente si è verificato nel catanzarese, precisamente nei pressi del comune di Sellia Marina, in località Uria, sulla strada Statale 106 in direzione Catanzaro. La dinamica non risulta essere ancora chiara, ma sembrerebbe che la moto stesse procedendo in direzione Catanzaro, mentre la grossa autovettura stesse uscendo dal bivio di Uria. Lo scontro tra i due mezzi è stato purtroppo inevitabile e ad avere la peggio è stato proprio il motociclista che è stato sbalzato sull'asfalto riportando delle gravi ferite.

Sul luogo è stato quindi necessario l'intervento del personale medico che è giunto con rapidità per prestargli i primi soccorsi. Successivamente, tramite l'intervento di un'ambulanza, il centauro è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro dove è stato ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero al momento molto gravi.

Sul fuoristrada stavano invece viaggiando tre persone che, a causa dello scontro, sono rimaste lievemente ferite e sono state soccorse dal personale medico del 118 recatosi sul luogo.

Sul posto si sono recati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza l'area e rimuovere i mezzi rimasti incidentati. Le forze dell'ordine hanno invece iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità su quanto si è verificato.

Le forze dell'ordine hanno inoltro bloccato il traffico su una delle corsie della strada Statale 106 per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi rimasti incidentati.

Al momento il traffico avviene quindi su un'unica corsia a senso unico alternato e risulta essere fortemente rallentato.