Un grosso incendio si è sviluppato ieri, 20 agosto, intorno alle ore 13:00, alle porte della frazione brindisina di Tuturano. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il rogo si è abbattuto su un canneto che si trova in località Scorsonaro, non lontano dal centro abitato.

Si tratta di una contrada tuturanese presso la quale sorgono alcune aziende agricole tutt'ora attive. E proprio una di queste ieri ha rischiato di subire seri danni, perché le fiamme hanno lambito le sue proprietà. Gli uomini del 115 sono immediatamente intervenuti sul posto, riuscendo a mettere anche in salvo degli animali.

Animali messi in salvo dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno subito provveduto a circoscrivere l'incendio, riuscendo in un secondo momento a domare le fiamme. I pompieri hanno anche messo in salvo gli animali di un'azienda agricola che si trovava non molto distante dal rogo. Per fortuna non sono stati segnalati danni a cose o persone.

La cosiddetta Scorsonaro è una contrada che sorge lungo la strada che conduce a San Pietro Vernotico, e l'incendio si è sviluppato proprio al confine con l'agro della cittadina suddetta.

La testata giornalistica locale Brindisi Report ha rivelato che le fiamme hanno cominciato ad ingrossarsi e ad avanzare piuttosto rapidamente anche a causa del forte vento.

Nel complesso, sono andati distrutti circa sei ettari di terreno, fra canneto vero e proprio e sterpaglie varie. Al momento non sono chiare le cause del rogo. Sul posto si sono precipitate due squadre di pompieri tra cui anche una boschiva, specializzata in interventi di questo genere.

Tanti incendi in questi ultimi giorni

Quella relativa agli incendi è una piaga che ormai sta interessando diversi Paesi al mondo, Italia compresa. Fortunatamente, a differenza di quanto accaduto altrove, il rogo divampato a Tuturano non ha provocato alcun danno di rilievo, nonostante fosse comunque di notevoli dimensioni. Tutto ciò grazie ai vigili del fuoco che sono sempre attenti e pronti nel contrastare questi fenomeni, sia che siano naturali o dolosi, e per questo motivo si raccomanda di contattarli sempre quando si avvistano delle fiamme che potrebbero arrecare pericolo.

Negli ultimi giorni anche le Isole Canarie sono state colpite da un rogo che è arrivato a devastare oltre mille ettari di bosco: in questo caso si sospetta il dolo, poiché le fiamme potrebbero essere state innescate da alcune scintille di saldatura. Tornando invece sul caso di Tuturano, molto probabilmente nelle prossime ore si apprenderanno ulteriori particolari soprattutto sulle cause dell'incendio.