Non è certo un bel biglietto da visita quello che da qualche tempo offrono alcune zone della frazione brindisina di Tuturano, dove alcuni cittadini incivili stanno continuando a "conferire" i propri rifiuti per le strade del Paese. La segnalazione è arrivata a mezzo social qualche giorno fa da alcuni cittadini, ma adesso è intervenuta Ecotecnica, l'azienda comunale che si occupa della nettezza urbana, la quale ha pubblicato anche un video, documentando così tale scempio.

Anche questa testata si è recata nelle scorse ore nei luoghi indicati da Ecotecnica, trovando la situazione pressoché invariata e confermando quanto apparso in rete.

La situazione in via Rossini

Come dimostrano le immagini riprese dell'azienda municipalizzata, la situazione sarebbe seria in almeno tre zone di Tuturano. Nei pressi di alcuni complessi popolari siti in via Rossini sono stati gettati in strada anche arredamenti, oltre alla normale spazzatura, la quale dovrebbe conferirsi negli appositi bidoni della differenziata, questi ultimi forniti dallo stesso Comune di Brindisi ad ogni cittadino.

Una situazione a dir poco paradossale che si verifica anche in via Colemi, proprio nei pressi del muro che cinge il campo sportivo comunale tuturanese: qui alcune persone hanno gettato buste di plastica e altri pezzi d'arredamento, oltre ad alcune piante oggetto probabilmente di lavori di potatura in qualche giardino privato. La zona in questione infatti è piena di villette. In via delle Mandorle, in zona Torre Rossa, ricadente sempre nell'agro tuturanese, Ecotecnica ha ripreso le stesse scene che si verificano nelle zone sopra dette.

Anche qui ci sono rifiuti lasciati sul ciglio della strada: gli stessi si trovano addirittura vicino ad una fontana pubblica, utilizzata dagli abitanti per rifornirsi di acqua potabile a fini alimentari.

Cittadini indignati

Nel paese c'è molta indignazione per quello che sta accadendo. Si precisa, per dovere di cronaca, che tali episodi non si verificano nel pieno centro di Tuturano, il quale risulta sempre abbastanza pulito.

Ogni giorno infatti gli operatori ecologici puliscono strade e piazze. Molto probabilmente a breve le autorità cittadine prenderanno dei provvedimenti contro questo brutto fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per strada. Sul profilo social di Ecotecnica sono stati pubblicati altri video che riprendono situazioni simili anche nello stesso capoluogo di provincia, come ad esempio al quartiere Commenda, dove un rifiuto differenziato è finito nel bidone dell'umido.

In questo periodo, come precisato dalla stessa azienda in rete, si stanno intensificando in tutta la città i controlli relativi al corretto conferimento della nettezza urbana.