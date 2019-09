Una terribile tragedia si è verificata a Bologna, dove ieri mattina è stato trovato senza vita un 31enne originario di Monteroni, nel leccese.

L'uomo giaceva esanime in casa sua: F. R., queste le iniziali del nome della vittima, ormai viveva e lavorava da diverso tempo nel capoluogo emiliano. Proprio ieri mattina però non si è presentato sul posto in cui prestava servizio, e i suoi colleghi, allarmati da tanto ritardo, hanno voluto vederci più chiaro.

Gli stessi hanno tentato anche di rintracciarlo sul suo telefono cellulare, ma ogni volta il soggetto non rispondeva. A questo punto si sono recati presso il domicilio del 31enne, e qui hanno fatto la macabra scoperta: il ragazzo giaceva senza vita nel letto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del comando provinciale, che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Nessun segno di violenza

Sembra, almeno da quanto emerge dalle prime attività investigative degli inquirenti, che sul corpo della vittima non ci siano segni di violenza, per cui si tratterebbe di una morte assolutamente naturale.

Forse il ragazzo ha avuto un malore improvviso.

Questi particolari saranno comunque chiariti con il relativo esame autoptico che sarà svolto a breve dal medico legale incaricato dal magistrato di turno presso la Procura bolognese. Solo dopo tale esame si potranno stabilire meglio le cause del decesso del giovane.

La notizia è giunta in poco tempo anche nel Salento, e i famigliari del giovane hanno raggiunto in queste ore il capoluogo emiliano.

Quando gli amici sono arrivati, non hanno effettuato subito l'ingresso in casa, ma hanno suonato più volte al citofono, ma anche qui non vi è stata nessuna risposta. Solo a quel punto i colleghi del 31enne hanno capito che qualcosa di brutto poteva essere successo.

L'affetto di tutto il paese

Monteroni è una piccola cittadina che si trova alle porte di Lecce, il classico centro salentino dove tutti si conoscono ed infatti anche F.R.

era molto noto. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto non solo i suoi famigliari, ma anche i suoi parenti e conoscenti. Tanti i messaggi di cordoglio giunti anche e mezzo social. La notizia è stata ripresa sia dai media locali che nazionali.

Come detto, nelle prossime ore, in seguito all'esame autoptico, si potranno conoscere ulteriori particolari su quanto accaduto ieri mattina a Bologna.

Molto probabilmente, dopo gli esami del caso, la salma dello sfortunato giovane sarà restituita ai famigliari, in modo che questi possano organizzare le esequie del loro congiunto. Si tratta di una vicenda abbastanza delicata, in cui è massimo anche il riserbo da parte degli inquirenti.