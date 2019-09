Una terribile tragedia si è verificata in Inghilterra, precisamente a Tamworth, una cittadina che si trova nella zona di Leyfields, nello Staffordshire, dove ieri una ragazza di soli 20 anni è stata trovata senza vita. Keeley Bunker, questo il nome della vittima, era stata vista per l'ultima volta mercoledì scorso 18 settembre, poi di lei si erano perse le tracce. Non vedendola tornare a casa i famigliari avevano lanciato un appello in Rete affinché la loro congiunta potesse essere ritrovata.

La Polizia inglese si è immediatamente attivata per ricercare la ragazza. Nella giornata di ieri 20 settembre, in mattinata, è stata fatta la macabra scoperta. La Bunker è stata trovata esanime in un fiume non molto lontano dalla cittadina. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di omicidio.

Fermato un 19enne

Per il delitto della 20enne c'è già un sospettato: si tratta di un ragazzo di 19 anni, attualmente in stato di arresto.

La sua posizione è tutt'ora al vaglio degli investigatori, anche se ancora non si conoscono bene le motivazioni che hanno portato all'uccisione della 20enne. Tre giorni addietro la ragazza si era recata ad un concerto, così come confermato anche da sua madre con un post scritto sui social network. I genitori si sono preoccupati quando non hanno visto la loro figlia rientrare per tempo. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto Keeley per l'ultima volta intorno alle ore 4:30 della notte tra mercoledì e giovedì scorso.

Le cause del decesso della vittima non sono ancora chiare, e questi particolari saranno chiariti sicuramente dopo che sulla sua salma verrà effettuata l'autopsia. Sul caso c'è comunque il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Fiori posti sul luogo del delitto

Il fatto di cronaca in questione ha destato sconcerto in tutto il Paese e nella stessa cittadina di Tamworth. Per ricordare la ragazza, che era conosciuta in zona, sul luogo del delitto la gente del posto ha portato dei fiori, che sono stati depositati a terra.

I media internazionali ne hanno pubblicato le immagini. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo assurdo episodio. Come detto le indagini degli inquirenti proseguono a ritmo spedito. La famiglia della ragazza è distrutta da dolore, così come i suoi amici e parenti. Quando la vittima è stata trovata deceduta, sul posto si sono recati anche i sanitari con un'ambulanza, i quali non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

La Polizia ha inoltre informato la popolazione locale di non speculare sull'accaduto, proprio perché sono in corso le indagini: saranno le autorità a tenere informata la gente sulla tragedia.