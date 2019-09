Un drammatico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 48 anni. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare contro un uliveto. Il personale medico, nonostante il tempestivo intervento, non ha potuto fare nulla. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine stanno cercando di effettuare tutti i rilievi di rito per stabilire quale sia stata la causa di questo ennesimo incidente stradale mortale. Sempre in Calabria un altro incidente ha provocato il ferimento di due persone che sono state trasportate d'urgenza in ospedale.

Calabria, ennesimo sinistro: perde la vita un uomo

Pochi minuti fa in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale. A perdere la vita è stato M. M. di 48 anni. Il sinistro si è verificato in provincia di Catanzaro, lungo la Strada Provinciale 123 che collega Gasperina a Palermiti, un piccolo centro delle Preserre catanzaresi. La vittima stava viaggiando a bordo della sua autovettura, una Toyota Yaris, quando per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e andandosi a schiantare contro alcuni alberi di ulivo presenti in un terreno che fiancheggiava la carreggiata.

L'impatto è stato violentissimo e il 48enne sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla se non constatare l'avvenuto decesso dell'uomo, le ferite che ha infatti riportato sono risultate essere fatali. I vigili del fuoco del Distaccamento di Chiaravalle Centrale, hanno messo in sicurezza la zona e stanno aspettando l'autorizzazione per il recupero della salma rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate dell'autovettura.

Le forze dell'ordine stanno invece effettuando i vari rilievi di rito per poter ricostruire dettagliatamente la dinamica di quanto accaduto.

Calabria, altro grave incidente stradale

Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di due persone. Il sinistro si è verificato nel cosentino, precisamente sulla Strada Statale 106 Jonica, nel comune di Montegiordano. Sembrerebbe che una Mercedes bianca Classe A si sia andata a schiantare contro un muro all'interno di una galleria.

A bordo dell'autovettura stavano viaggiando un uomo di 38 anni e una donna di 36, che sono rimasti gravemente feriti. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per un più rapido trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.