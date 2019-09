La cantante salentina Emma Marrone, diventata famosa dopo aver vinto il talent "Amici", ha affrontato l'ennesima operazione in ospedale. L'artista, quando aveva 25 anni, venne colpita infatti da un tumore all'utero e alle ovaie, e da allora non ha mai smesso di lottare. Lo scorso 20 settembre, sui suoi profili social, annunciò che si sarebbe presa una piccola pausa poiché avrebbe dovuto chiudere questa storia una volta per tutte.

Immediatamente tutto il mondo della musica e non solo si mobilitò, inviando alla Marrone gli auguri di pronta guarigione. Lei dal canto suo ha da subito rassicurato tutti che sarebbe filato tutto liscio e che lei fosse assolutamente tranquilla. Nella giornata del 28 settembre l'artista originaria di Firenze ha fatto sapere ai suoi fan tramite Instagram che l'operazione è andata a buon fine e che ha finalmente tolto il braccialetto, segno inequivocabile che era ricoverata in ospedale per le cure.

Emma: 'Piango di gioia'

La Marrone ha raccontato sui social che è stato un periodo particolarmente duro, ma che finalmente tutto si avvia alla fine tanto attesa. La cantante sta meglio e non vede l'ora di tornare a cantare: questo lo farà però solo dopo aver riacquistato le forze. "Piango di gioia" - così ha scritto la stessa su Instagram, ricevendo in pochi minuti una valanga di commenti e condivisioni.

Poco prima di fermarsi, secondo quanto riferisce la testata giornalistica online Leggo, Emma aveva pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo "Io sono bella". Emma ha riferito anche che conserverà il braccialetto che le hanno dato in ospedale, e ringrazia di cuore tutte le persone che le sono state vicine in questo periodo e che le hanno fatto sentire, anche se lontane, l'affetto. L'artista ha poi anche un pensiero per chi è meno fortunato e si trova a combattere con queste terribili malattie: agli stessi la Marrone ha detto di continuare a lottare. "Tenete duro, io sono con voi" - questo il messaggio della salentina alle persone sofferenti.

Dieci anni fa l'ingresso ad 'Amici'

Come già detto in apertura, la Marrone è famosa per aver vinto il talent "Amici" ormai ben dieci anni fa. Da lì è iniziata la sua scalata al successo. Poche settimane prima dei provini per il programma Mediaset, condotto da Maria De Filippi, la cantante si sottopose a ben sette ore di intervento chirurgico, questo per fare in modo da rimuovere il male che aveva all'interno del suo organismo.

Adesso i fan la aspettano proprio sul palco di "Amici" e l'artista sembra intenzionata a mantenere la promessa. Tutti adesso non vedono l'ora di riabbracciare la propria beniamina. La notizia si è anche diffusa nel Salento, sollevando e non poco anche i compaesani di Emma. Negli scorsi giorni la cantante era stata anche pesantemente insultata dagli haters proprio in rete, ma a questo lei ha sempre risposto a tono e non si è fatta per niente intimidire.