Sulle strade italiane quello di fine settembre è stato un altro fine settimana tragico: quattro giovani hanno perso la vita a causa di due diversi incidenti stradali che sono avvenuti tra venerdì e sabato, rispettivamente nei pressi di Ferrara e in Brianza. A perdere la vita sono stati in entrambi i casi dei giovani poco più che ventenni. Soltanto un ragazzo è riuscito a salvarsi, rimanendo comunque ferito: si tratta del conducente dell'auto sulla quale hanno perso la vita tre persone a Ferrara che è stato poi fermato poiché positivo all'alcol test.

Incidente stradale a Ferrara: tre morti e un ferito

Una serata trascorsa all'insegna del divertimento in discoteca si è trasformata in tragedia per quattro ragazzi e per le loro famiglie. Un incidente mortale causato dal violentissimo impatto con un grosso albero ha causato la morte di tre giovani ragazzi poco più che ventenni mentre soltanto uno, ovvero il conducente, è rimasto ferito anche se in modo non grave.

Quest'ultimo, poi, è stato arrestato perché al momento dell'incidente guidava in stato di ebbrezza.

Giulio, Manuel e Miriam avevano trascorso il venerdì sera in discoteca di Ferrara insieme ad un altro ragazzo di 24 anni del quale, al momento, non si conosce il nome per motivi di privacy. Un fine settimana come tutti gli altri in discoteca a ballare e a divertirsi, si è insomma trasformato in una tragedia che ha sconvolto le famiglie e una comunità intera.

Dopo aver trascorso la serata in un locale del ferrarese, durante la strada verso casa, a causa della velocità troppo elevata e dell'alcol assunto dal conducente, l'auto è finita contro un grosso albero che non ha lasciato scampo ai tre passeggeri.

L'impatto con l'albero è avvenuto sul lato anteriore destro, che è andato completamente distrutto, mentre i passeggeri che si trovavano sui sedili posteriori sono morti a causa dei traumi riportati.

Inutili per loro i soccorsi, mentre il ventiquattrenne è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto all'esame che ne ha confermato la positività all'uso di alcol.

Auto contro l'ingresso di negozio: in Brianza muore una ragazza di 26 anni

Aveva ventisei anni una ragazza originaria dell'est Europa che è morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Lentate, nei pressi di Monza. La giovane si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro la saracinesca di un negozio.

Subito dopo l'incidente, alcune persone presenti nelle vicinanze hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provato ad estrarla dall'auto, ma purtroppo è morta dopo pochi minuti, nonostante l'intervento del personale del 118.