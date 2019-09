L'obiettivo della FIAT è sempre stato quello di stupire tutti e anche questa volta sicuramente ci è riuscita, visto che sono entrate in commercio la Panda Connected by wind e Panda Trussardi. La prima è nata dalla collaborazione con l'azienda di telecomunicazioni italiana e la seconda tra la casa automobilistica di Torino e la casa di moda italiana che ha sede a Bergamo. Le vetture hanno suscitato subito molto interesse da parte degli italiani e sono pronte ad attirare nuovi clienti dalle parti del Lingotto.

La nascita di questi modelli è l'ennesima bella versione della Panda che già negli anni scorsi ha lanciato altri molto belli come quella degli Europei di Calcio.

Le versioni più divertenti della Fiat Panda

Non c'è solo la versione della Panda lanciata in occasione degli Europei di calcio del 2016 quando il colore azzurro con il numero dieci sul cofano ha fatto sognare tantissimi italiani che hanno acquistato la Pandazzurri.

C'è anche la versione più divertente, ossia la Kung Fu Panda di colore bianco e nero nata per celebrare l'uscita al cinema del celebre film di animazione della DreamWorks nei primi mesi del 2016. Oltre a queste due belle versioni degli anni scorsi, in questo duemiladiciannove ci sono altre due che, come si è detto prima, sono la Panda Connected by Wind e la Panda Trussardi entrambe su base Cross.

Fiat Panda Connected by Wind

La versione della Fiat Panda in collaborazione con l'azienda di telecomunicazioni italiana si chiama Panda Connected by Wind e non è una versione come tutte le altre poiché ci si sente immersi nella tecnologia.

Bianca, nera e specchietti retrovisori di colore arancione che richiamano il colore della azienda telefonica romana, l'auto è dotata di una connessione internet 4g e con 50 GB al mese inclusi. Per di più si può usare un router dentro e fuori dall'auto al quale si possono connettere fino a ben quindici dispositivi.

Fiat Panda Trussardi

L'altra versione è la Fiat Panda Trussardi che si presenta molto elegante.

La collaborazione tra le due aziende italiane ha dato vita ad una automobile che può ritenersi senza ombra di dubbio molto elegante con il suo colore caffè opaco. Il logo della casa di moda di Bergamo campeggia su gran parte della carrozzeria e anche sui finestrini. Lo stemma Trussardi si può trovare sui cerchi in lega, la scritta sui paraurti laterali e ancora il logo è presente anche nei finestrini appena dietro.

Per non parlare, poi, degli interni che sono di una eleganza assoluta con i sedili in tessuto, i tappetini Trussardi e lo stemma incastonato nel cuore del volante in pelle. Insomma, questa versione della Fiat Panda può arrivare a costare di più delle altre ma in compenso si ha un tocco di eleganza non da poco.