Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 27 ed il 28 settembre. La vicenda ha avuto luogo a Piazzale Tecchio, a Napoli. Le persone coinvolte sono state ben cinque, tra queste c'è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Presente con lei anche la sorella di Oscar, Dalila Branzani e Nunzio Moccia, un grande amico di Dalila. Le condizioni dei ragazzi non sarebbero gravi, secondo quanto riportato da Fanpage. Al momento la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L'ex di Oscar Branzani e la sorella di quest'ultimo si trovano ricoverati

A quanto pare, uno dei cinque ragazzi presenti in auto sarebbe in prognosi riservata, mentre gli altri sono ricoverati in ospedale. La polizia municipale sta comunque accertando tutti i fatti che hanno portato al verificarsi dell'episodio. La vettura avrebbe perso l'aderenza con la strada all'uscita del sottopasso Fuorigrotta.

Non è chiaro se sia stata l'alta velocità o problematiche di altro genere a far sbandare l'autovettura. Il veicolo è stato completamente danneggiato nel lato sinistro e per far uscire i 5 ragazzi da sotto le lamiere è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco. In zona erano comunque presenti delle telecamere che ben presto verranno acquisite dalle autorità, in modo da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Molti sono i fan preoccupati per la salute dell'amata influencer che deve la sua popolarità grazie al programma Uomini e Donne.

Oscar Branzani pubblica una storia su Instagram

La notizia dell'incidente di Eleonora, Dalila e delle altre tre persone si è diffusa soltanto da poco, nonostante la vicenda si sia verificata in nottata. Poche ore fa, Oscar Branzani ha pubblicato una foto su Instagram che ha un po' rassicurato tutti i fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Branzani ha infatti postato una foto che inquadra il cielo con scritto: 'Abbiamo angeli in cielo'.

Il messaggio ha infuso molta speranza sulle condizioni di salute della ragazza.

Tra Eleonora ed Oscar la storia è terminata solo da qualche settimana. Dopo alcuni mesi in cui si parlava di aria di crisi tra i due, è stata la Rocchini a dichiarare su Instagram la fine ufficiale della relazione tra lei e l'ex tronista. Molti i seguaci della coppia che sono rimasti dispiaciuti nell'apprendere la notizia.

Diversi sono i fan del programma di Maria De Filippi che amavano e seguivano sui social i due nelle loro attività quotidiane. I motivi che hanno spinto alla rottura non sono però stati resi pubblici da entrambi. I seguaci più accaniti sperano che possa esserci un ritorno di fiamma.