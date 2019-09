A Milano una donna è precipitata da un palazzo con la sua bambina. All'arrivo dei soccorsi, per la 43enne non c'è stato più niente da fare, mentre la figlia di due anni è stata ricoverata in condizioni disperate. La Questura indaga sull'accaduto.

Si lancia dall'ottavo piano con la figlia e perde la vita: sui social un messaggio d'addio

Intorno alle 15 di ieri pomeriggio, 23 settembre, una donna è caduta con la figlia dall'ottavo piano di un palazzo signorile, al centro di Milano.

La tragedia si è consumata al numero 5 di viale Regina Margherita: la donna ha perso la vita sul colpo e la bambina è in condizioni molto gravi con fratture al bacino, contusioni polmonari e lesioni alla milza. Sarà operata dai medici dell'ospedale di Niguarda appena sarà ritenuto possibile e, per adesso, è in prognosi riservata.

Le indagini saranno portate avanti dalla Polizia ed è stato informato anche il Pm di turno, Maura Ripamonti.

Sul posto è arrivata anche la squadra della scientifica per effettuare rilievi al fine di fare chiarezza sulla situazione. Le Forze dell'ordine ipotizzano un gesto volontario, poiché la donna avrebbe lasciato un messaggio d'addio sui social. A quanto pare, la donna temeva un distacco da sua figlia. Per la delicata situazione familiare in cui versava, era già in contatto con gli assistenti sociali: per questo, la 43enne aveva paura che le portassero via la bambina.

Alla base del tragico gesto ci sarebbe un disagio familiare

Le testimonianze raccolte dagli abitanti del palazzo hanno fatto emergere che la donna non era residente presso il luogo della tragedia. La 43enne si sarebbe recata nello stabile chiedendo alla portinaia dello studio legale che si trova al piano rialzato. Una volta entrata, però, la donna avrebbe lasciato il passeggino al pianterreno, dopodiché avrebbe preso l'ascensore con la figlia in braccio.

Stando alle testimonianze dei condomini, la donna sarebbe salita fino all'ottavo piano per poi lasciarsi cadere insieme alla bambina. Alcuni residenti del palazzo hanno raccontato di aver assistito a una scena raccapricciante con un forte rumore e delle urla. Il tonfo che hanno udito li ha portati a pensare che fosse caduto un armadio, poi si sono affacciati e hanno visto la donna precipitata giù.

I medici del 118 sono arrivati immediatamente, ma per la madre era già troppo tardi: è stato possibile soltanto constatarne il decesso. La bambina, invece, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Restano ancora da chiarire le modalità in cui si è svolta la tragedia e se la donna abbia commesso il gesto volontariamente oppure se si sia trattato di un incidente.