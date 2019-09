Per Fabrizio Corona inizierà un altro processo, il 20 dicembre prossimo. Questa volta l'accusa è di diffamazione nei confronti della giornalista Salvaggia Lucarelli, in seguito ad alcune dichiarazioni che il re dei paparazzi ha rilasciato nel corso del programma "Non è l'arena" di Massimo Giletti e sul suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona di nuovo a processo, l'accusa è di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli

I guai per Fabrizio Corona sembrano non finire: il Pubblico Ministero di Milano, Stefano Civardi, ha emesso un decreto di citazione per l'ex agente fotografico a causa di una serie di affermazioni nei confronti della blogger e scrittrice Selvaggia Lucarelli.

Le dichiarazioni oggetto del caso sono state protagoniste di una puntata del programma di Giletti "Non è l'arena" risalente al 2018. In quella occasione, Fabrizio Corona aveva affermato, durante un'intervista riguardante i soldi del controsoffitto e l'inchiesta della Lucarelli, che avrebbero dovuto eliminare la donna dall'ordine dei giornalisti. Inoltre aveva aggiunto che, a suo parere, il noto volto televisivo aveva un accanimento ingiustificato nei suoi confronti, probabilmente spiegato dalla frustrazione del suo rifiuto.

Secondo Corona, infatti, la Lucarelli avrebbe avuto un interesse fisico, non ricambiato, nei suoi confronti e questo avrebbe scatenato l'accanimento mediatico.

Inoltre, con due post su Instagram l'ex re dei paparazzi aveva ulteriormente attaccato la giornalista in maniera molto pesante, affermando che era ossessionata da lui, affiancando la foto della blogger a quella della protagonista del film "Misery non deve morire", il tutto con svariate battute ironiche.

In aggiunta aveva scritto un altro post riferendosi alla presunta frustrazione che Selvaggia Lucarelli avrebbe avuto a causa della mancanza di un uomo.

Lo scontro mediatico tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli aveva a sua volta ricevuto un'accusa di diffamazione da parte dell'ex agente fotografico per un articolo che aveva pubblicato su "Il Fatto Quotidiano". In quel pezzo e in alcuni post sui profili social, la giornalista definiva Corona con aggettivi poco carini mentre denunciava che l'uomo aveva violato le prescrizioni dell'affidamento terapeutico rimanendo fuori da un locale in orario notturno.

Il processo nei confronti di Fabrizio Corona si svolgerà il 20 dicembre davanti alla settima penale. Stando all'imputazione, l'uomo avrebbe offeso la reputazione della giornalista difesa dall'avvocato Lorenzo Puglisi. Le accuse si riferiscono alla trasmissione televisiva del 17 giugno 2018 e ai post di Instagram risalenti al 19 giugno e all'11 settembre dello scorso anno.