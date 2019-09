Nelle scuole del Regno Unito sta dilagando una mania pericolosa, quella del pugno 'bangcock', consistente, in soldoni, nello sferrare un forte pugno ai genitali. Vittima di questa scriteriata tendenza è stato, giovedì scorso, il 12enne Bailey Summers. A questo, dopo aver ricevuto il colpo, è stato somministrato paracetamolo ma la madre, constatando le sue pessime condizioni, ha deciso di portarlo al Pronto soccorso.

La donna ha confessato di aver visto il figlio dolorante, incapace addirittura di sedersi. I medici del nosocomio britannico hanno esaminato il giovane ed hanno così ritenuto di sottoporlo immediatamente a un intervento chirurgico.

La mania del colpo 'bangcock'

La mania di cui è stato vittima anche il giovane Bailey consiste nel chiedere a una persona a caso qual è la capitale della Thailandia e, contestualmente, sferrare un pugno ai genitali.

Media britannici dicono che casi del genere si sono registrati dal 2004 ma adesso tali comportamenti rappresentano una vera e propria tendenza. Emmajayne, madre del 12enne, ha riferito che Bailey gridava, stava male e le chiedeva [VIDEO] di aiutarlo. Momenti terribili per la donna, 32 anni, che non ha avuto altra scelta ed ha deciso di portare il figlio al Pronto soccorso. I chirurghi hanno appurato la gravità della situazione, sottoponendo Summers a un intervento d'urgenza per evitare la rimozione dei testicoli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Bailey potrebbe essere bocciato

Un chirurgo ha affermato che Bailey doveva essere assolutamente sottoposto a un'operazione per scongiurare l'asportazione dei suoi testicoli. Alla mamma è stato presentato un modulo da firmare, un modulo per approvare l'eventuale asportazione dei testicoli. "Ho dovuto firmare la virilità di mio figlio", ha detto Emmajayne. Per fortuna l'intervento eseguito presso il James Cook University, a Middlesbrough, è andato bene, i medici sono riusciti a salvare i testicoli del giovane.

Bailey però non potrà andare a scuola per un bel po', almeno per qualche settimana, e corre il rischio di perdere l'anno scolastico. Insomma, il 12enne potrebbe essere bocciato a causa di una folle mania. Emmajayne è certa che la moda dei colpi alle parti intime sia ormai una consuetudine nelle scuole del Regno Unito ma nessuno, finora, è intervenuto per ostacolarla.

A Bailey è andata bene, alla fine, rimediando quattro punti di sutura a ogni testicolo, ma ad altri ragazzi non potrebbe andare così.

ll 12enne ora vive su una sedia a rotelle e non può svolgere attività faticose. Non potrà nemmeno fare un viaggio a Blackpool. Non è escluso che in futuro potrebbero insorgere problemi ai suoi genitali, ma ora l'obiettivo primario dei medici e dei familiari è la sua guarigione.