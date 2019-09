Aveva assunto molto LSD, ed aveva fatto perdere le sue tracce venerdì scorso il turista svizzero ritrovato sabato notte da Benoit, un cittadino francese che vive poco distante da Disneyland Paris. Benoit, 44 anni, ha riferito di aver notato il cittadino svizzero senza vestiti nei pressi della sua abitazione. Lo stupore è stato forte. Il francese si è subito reso conto che quell'uomo era straniero, non sapendo parlare francese.

Ha iniziato allora a parlare con lui in inglese. Il turista non ricordava il numero della fidanzata ma rammentava di aver fatto una scommessa e assunto LSD. "Ho notato subito che il suo stato era alterato", ha detto Benoit ai microfoni di 'Le Parisien'.

Le ricerche del turista

La macchina dei soccorsi si era attivata venerdì scorso a Disneyland Paris: pompieri, impiegati del parco divertimenti e poliziotti si erano messi alla ricerca del turista svizzero che aveva fatto perdere le sue tracce.

Neanche la fidanzata sapeva più nulla di lui. Erano stati usati anche gli elicotteri per perlustrare la zona alla perfezione ma niente. A ritrovare lo svizzero ci ha pensato Benoit, nel pieno della notte. Quell'uomo, secondo il francese, era totalmente nudo, spaesato e con numerosi graffi alle braccia e alle gambe. Benoit era in macchina ed è rimasto sorpreso quando ha notato quell'uomo in mezzo alla strada, a circa 300 metri da casa sua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Dopo un breve scambio di parole, il soccorritore ha fatto salire lo svizzero sulla sua macchina e gli ha fornito una maglietta e dei pantaloni. Poi lo ha portato nelle vicinanze del cinema di Disney Village.

La denuncia per uso di droghe

La prima a lanciare l'allarme, venerdì scorso, era stata proprio la fidanzata del turista 32enne. L'uomo era piombato improvvisamente in un lago artificiale vicino a Pirate's Beach, presso Adventureland, dopo l'assunzione di LSD.

Quella zona è piena di giochi e molto amata dai bambini. Dopo il ritrovamento, il 32enne è stato preso in custodia, insieme alla fidanzata, dai poliziotti di Chessy e successivamente rilasciato. La coppia ha rimediato una denuncia per uso di sostanze stupefacenti. Lo svizzero, a quanto pare, non ricorda nulla di quella sera, la sera della scommessa che poteva costargli molto cara. I funzionari del famoso parco divertimenti francese hanno dichiarato all'International Business Times che le operazioni di ricerca del cittadino svizzero non hanno assolutamente disturbato i visitatori.

Su travelquotidiano.com si legge che Disneyland Paris è una delle mete più apprezzate al mondo (15 milioni di visitatori nel 2018) e, per numero di visite batte addirittura la Tour Eiffel. Tale parco divertimenti ogni anno è visitato da persone di tutte le nazionalità.