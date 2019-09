Lo smartwatch può salvare la vita? Beh, dopo aver letto questa storia, si può tranquillamente rispondere affermativamente. Bob Burdett, cittadino americano, stava facendo una passeggiata in bici in un parco, ma è improvvisamente caduto ed ha sbattuto la testa. Il fatto risale a domenica scorsa. L'uomo doveva recarsi da suo figlio, che l'aspettava per una pedalata insieme. A raccontare la storia su Facebook è stato proprio il figlio del protagonista di questa vicenda, Gabe Burdett, ricordando di aver ricevuto un messaggio di aiuto, un sms dallo smartwatch del padre. Senza quel messaggio probabilmente la vicenda avrebbe avuto un epilogo diverso.

Un sms provvidenziale

Nel messaggio ricevuto dal figlio di Bob c'era scritto che il ciclista aveva avuto una brutta caduta. Non solo, era stata indicata anche la zona dove era avvenuto l'incidente. Insomma, Gabe Burdett aveva ricevuto un sms importante, grazie al quale ha saputo ritrovare il padre. Secondo quanto riportato da Gabe, Bob stava pedalando presso il Riverside State Park di Spokane ma, improvvisamente, la bicicletta si è ribaltata.

L'uomo è caduto per terra ed ha battuto la testa, perdendo i sensi. In quello stato non avrebbe mai potuto chiamare i soccorsi, ma ad aiutarlo è stato il suo Apple Watch serie 4. Questo dispositivo elettronico non solo ha avvisato i figli dello sfortunato ciclista americano, ma ha mandato una richiesta anche il 911 (numero delle emergenze statunitense, equivalente al 118 italiano). Grazie al Gps è stata fornita esattamente anche l'area dell'infortunio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Negli Usa gli smartwatch sono equiparati ai dispositivi medici

Non era passata nemmeno mezz'ora dall'incidente e già il personale sanitario era arrivato sul luogo dell'incidente, prestando soccorso a Bob, che ora è in buone condizioni di salute. Se l'è cavata con qualche lesione al capo, ma non è assolutamente in pericolo di vita. La fortuna dell'americano è stata una particolare funzionalità che controlla continuamente la salute di chi indossa lo smartwatch, individuando tempestivamente eventuali problematiche.

Non è un caso che negli Usa tali orologi intelligenti siano reputati dispositivi medici. Tali orologi smart hanno anche un 'rilevamento di cadute', funzionalità pensata proprio per questa tipologia di emergenze. In sostanza quando si cade l'apparecchio fa un tocco sul polso per avvisare chi lo indossa, inviando altresì un segnale testuale e uno acustico. Se il dispositivo avverte che la persona è immobile per circa un minuto fa partire la chiamata ai soccorsi e ai contatti impostati dallo stesso utente.

La funzionalità 'rilevamento cadute' andrebbe sicuramente impostata da tutti i possessori di Apple Watch. Questo il monito del figlio di Bob Burdett.