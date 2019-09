Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri sera, 23 settembre, intorno alle ore 20:30, presso la villa comunale di Latiano, nel brindisino, dove un 58enne del posto ha improvvisamente strappato l'orecchino ad un ragazzo di 14 anni. Il motivo di tanta violenza risiederebbe nel fatto che l'adulto, poco prima, sarebbe stato deriso da alcuni ragazzini. Vedendo il giovane in comitiva con gli altri, ha creduto che proprio costui fosse l'autore degli insulti, per cui non ci ha pensato due volte.

Si è avvicinato al minore con rabbia, lo ha afferrato per il collo e gli ha tolto il prezioso dall'orecchio. Il ragazzino ha cominciato vistosamente a sanguinare dall'orecchio, tanto che si è dovuto recare nel vicino bar della locale stazione ferroviaria per farsi dare un fazzoletto e fermare il sangue. Dobbiamo precisare, questo per completezza di informazione, che il gruppo con cui si trovava il 14enne è anch'esso completamente estraneo ai fatti.

Uomo denunciato

Il giovane ha provato a spiegare all'uomo che non era assolutamente lui l'autore di quanto successo poco prima, ma questo non è bastato a fermare la furia dell'uomo. Sul posto poi è giunto immediatamente il padre del ferito, che ha trasportato il figlio presso l'ospedale della vicina Francavilla Fontana, dove il minore è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Per il 58enne non è finita affatto bene, in quanto il padre del 14enne subito dopo si è recato presso la caserma dei carabinieri di Latiano e ha denunciato l'aggressore.

I sanitari del nosocomio con sede nella "Città degli Imperiali" hanno diagnosticato al ragazzo una ferita lacero - contusa del lobo dell'orecchio destro e varie escoriazioni sul collo a destra. Fortunatamente non ci sono state ulteriori conseguenze: il gesto poteva anche avere delle conseguenze anche non piacevoli. Il minore si riprenderà in pochi giorni, ed è stato già dimesso dall'ospedale, ma per lui e la sua famiglia la paura deve essere stata davvero tanta.

Orecchino restituito al ragazzino

Mentre l'aggressione si consumava, un passante ha preso l'orecchino e lo ha riconsegnato al ragazzino ferito. Un gesto che il giovane ha molto apprezzato. Pare comunque appurato che l'uomo 58enne abbia davvero sbagliato persona. La notizia di quanto accaduto presso la villa comunale di Latiano ha fatto immediatamente il giro della cittadina, destando sconcerto tra gli abitanti del paese brindisino.

A breve comunque, al massimo nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quello che rimane comunque un brutto episodio. Per il ragazzino ci sono stati inoltre solo 4 punti di sutura, almeno così riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Oggi.