Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso.

Un altro incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri in Calabria: una persona è stata gravemente ferita, mentre un'altra lo è rimasta in modo più lieve. Anche in questo caso sono in corso le indagini sulla dinamica.

Calabria, ennesimo incidente mortale: perde la vita un 55enne

Poche ore fa in Calabria, in un sinistro, ha perso la vita un barista di 55 anni che si chiamava Pietro Castagna. L'incidente si è verificato precisamente nel vibonese, lungo la strada provinciale che collega il comune di San Calogero a quello di Rombiolo, comune di residenza della vittima.

Dalle ultime notizie che giungono dal luogo del fatto, sembra che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua moto, quando probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro posto al bordo della strada. Il 55enne è stato quindi rapidamente raggiunto dal personale medico del 118 partito dall'ospedale di Vibo Valentia, ma per lui non c'era ormai più nulla da fare. Il barista era infatti deceduto sul colpo a causa del violento impatto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Calabria

Oltre al personale medico, sul luogo si sono recate anche le forze dell'ordine di San Calogero, le quali hanno iniziato ad esaminare i vari rilievi del caso per fare chiarezza su quanto accaduto ed accertare le cause del sinistro.

Calabria, altro grave incidente stradale

Nella giornata di ieri, nel territorio calabrese, c'è stato anche un altro grave sinistro stradale.

L'incidente si è verificato nel cosentino, sulla strada statale 18 "Tirrenica Inferiore", nei pressi del comune di Acquappesa.

Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati: due persone che si trovavano all'interno delle autovetture, sono rimaste ferite, una di loro in modo molto grave. Sul luogo si è quindi recato l'elisoccorso per poterla trasportare più rapidamente possibile presso l'ospedale di Cosenza. L'altra persona, ferita più lievemente, è stata invece portata in ospedale tramite un'ambulanza.

Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco per poter rimuovere i mezzi rimasti coinvolti e gli agenti della polizia stradale per effettuare i vari rilievi del caso.