Una terribile tragedia si è verificata in Indonesia, dove nelle scorse ore, un cittadino italiano, Luca Aldrovandi, di 52 anni, è stato ritrovato senza vita all'interno della propria abitazione. Da diverso tempo lo stesso gestiva una locanda proprio in quel Paese. Il dramma si è verificato sull'isola di Pulau Weh, precisamente a Sabang. Tutto è avvenuto quando in Indonesia erano circa le ore 8 del mattino locali di oggi 11 ottobre, ovvero piena notte in Italia.

Il 52enne, secondo quanto riferiscono i media internazionali, sarebbe stato colpito da diverse coltellate, una delle quali lo ha trafitto al collo, e proprio quest'ultima potrebbe essergli stata fatale.

Fermato un dipendente della vittima

Per il momento non si sa con precisione chi abbia compiuto l'azione criminosa: gli inquirenti indonesiani hanno riferito di aver fermato un dipendente di Aldrovandi, il quale sarebbe il principale sospettato.

La vittima è originaria di Guastalla, una cittadina che si trova un provincia di Reggio Emilia. Ormai da molti anni Aldrovandi si era trasferito in Indonesia, e svolgeva anche la professione di operatore turistico in un villaggio sulla stessa isola.

La Polizia è intervenuta nell'immediatezza dei fatti sul luogo del fatto di cronaca, e ha proceduto ai rilievi del caso. Sembra che sin subito i sospetti siano caduti proprio sul dipendente che è ora sotto inchiesta, e le cui generalità, per il momento, non sono state ancora rivelate.

L'attività commerciale che Aldrovandi gestiva si chiama "Bixio Cafè", la struttura è dotata anche di bungalow per accogliere i turisti. Il corpo esanime della vittima è stato trovato sulla veranda della sua abitazione, la quale si trova al piano superiore. Gli investigatori hanno anche proceduto a sentire un possibile testimone.

Forse una lite che sarebbe poi degenerata

Si sospetta che, prima del delitto, i due possano avere avuto un diverbio, il quale poi potrebbe essere degenerato.

Probabilmente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda.

Sarebbe stato inoltre uno dei dipendenti del 52enne a chiedere subito un permesso per poter tornare nel suo paese natale, ovvero a nord di Sumatra: questo fatto ha subito insospettito le autorità, che hanno proceduto al fermo della persona indagata. La notizia del decesso di Luca Aldrovandi si è immediatamente diffusa ovviamente anche in Italia: i suoi famigliari, amici e conoscenti, sono davvero sconvolti.

La moglie dell'uomo è indonesiana e vive nel nostro Paese da diverso tempo: in queste ore si sta preparando per raggiungere Sabang.