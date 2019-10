Una bambina di otto anni è morta a Roma dopo un malore avuto a Scuola, mentre era in classe. La piccola Alessia frequentava la scuola primaria di Monterotondo, a Nord Est della Capitale. Si è sentita male intorno alle 14 di ieri, 22 ottobre, ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli dove è deceduta questa mattina.

Bambina di otto anni morta dopo un malore a scuola: si indaga sulle cause

Quando la bambina si è sentita male, è scattato subito l'allarme e gli operatori del 118 l'hanno trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Monterotondo per poi trasferirla urgentemente al Policlinico di Roma con l'elisoccorso.

Il personale medico ha tentato in tutti i modi di salvare la vita alla bimba ma purtroppo, questa mattina intorno alle 10, è stato dichiarato il suo decesso. La Polizia Locale di Monterotondo sta indagando su quali possano essere state le cause che hanno fatto perdere la vita alla piccola Alessia. La Procura di Tivoli ha disposto l'esame autoptico per accertare le cause del decesso e fare luce sulla tragica vicenda.

Alcuni testimoni hanno dichiarato ai soccorritori che la bambina sarebbe diventata cianotica per poi cadere sul pavimento, ipotizzando il soffocamento mentre mangiava qualcosa. Al momento dell'arrivo degli operatori del 118 non è stata notata la presenza di corpi estranei, mentre la piccola veniva intubata per il trasferimento nella struttura ospedaliera.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti non escludono il soffocamento

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse: non si esclude nemmeno che si possa essere trattato di una reazione e allergica.

Si ipotizza anche che la bambina abbia potuto mangiare qualcosa che le è stato fatale o che Alessia potesse soffrire di qualche patologia cui i suoi genitori non erano a conoscenza. Tutta la comunità della cittadina alle porte della Capitale, in cui la bambina viveva con la sua famiglia, è sgomenta. Si attendono i risultati dell'autopsia per avere delle informazioni più certe che possano stabilire la causa esatta della tragica morte della bambina.

Sulla pagina Facebook del comune di Monterotondo è stato pubblicato un messaggio di vicinanza a tutta la famiglia colpita dalla tragedia di oggi. L'Amministrazione comunale ha voluto manifestare la sua solidarietà ai familiari della bambina, ai suoi compagni, alle insegnanti e tutto il personale scolastico che ha vissuto questa terribile perdita.

Non sono rari i casi di morte per soffocamento tra i bambini: ad agosto scorso, a Torino, una bambina è deceduta in seguito al soffocamento causato da un pezzo di wurstel, nel 2014 un bambino ha perso la vita a causa di un hotdog alle porte di Roma, e un altro bimbo di tre anni a Bari è morto nel 2013 a causa di un boccone di carne andatogli di traverso.