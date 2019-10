L'autrice Rai, Valentina Pizzale, è stata arrestata per stalking nei confronti del capo di gabinetto della Farnesina, Ettore Francesco Sequi. Il provvedimento è scattato due giorni fa, il 2 ottobre, e adesso la donna si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per rispondere delle accuse a suo carico.

Denunciata per stalking nei confronti dell'ex ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi

Valentina Pizzali aveva avuto una breve relazione con Sequi nel 2017.

Da quando è terminato il loro legame, la donna ha iniziato a tormentarlo, tanto che l'uomo ha dovuto ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La 41enne, sceneggiatrice, non ha mai accettato la fine del loro rapporto e ha continuato a cercarlo. Il capo di gabinetto della Farnesina ha provato ad essere comprensivo, in un primo momento, ma non ha ottenuto nessun risultato. Valentina Pizzale continuava a scrivergli che la loro storia non poteva finire, aggiungendovi minacce.

La donna aveva iniziato ad insistere sul proseguimento della loro relazione ma, dopo aver visto la fermezza dell'uomo, ha iniziato ad usare messaggi sempre più forti e intimidatori. La Pizzale aveva scritto più volte all'ambasciatore che avrebbe messo in piazza la sua vita privata, per poi minacciarlo di mettere a repentaglio la sua vita professionale e pubblica. Esasperato dall'insistenza della donna, Sequi è ricorso alla denuncia, consapevole di essere finito al centro delle attenzioni squilibrate dell'autrice.

La procura ha arrestato la stalker: faceva anche la cartomante in un gruppo Facebook

La Procura aveva avviato un procedimento e le indagini erano in fase di conclusione, tanto che la Pizzale avrebbe dovuto presentarsi a breve davanti al giudice preliminare. La sceneggiatrice però non ha mollato e, quando l'ambasciatore è tornato da Pechino a settembre, la situazione è peggiorata. È stata proprio quest'ultima mossa a spingere gli inquirenti a chiedere la misura restrittiva dei domiciliari.

Appena il diplomatico ha riferito che le attenzioni nei suoi confronti si erano acuite, il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Daniela Cento non hanno esitato.

Valentina Pizzale è stata messa ai domiciliari e adesso non ha possibilità di comunicare con l'esterno della sua abitazione, nemmeno via social. La donna, oltre ad essere autrice e sceneggiatrice Rai, gestisce una pagina Facebook dedicata al mondo esoterico.

All'interno del gruppo che lei definisce "occulto" svolge il ruolo di cartomante, descrivendosi come esperta in carte celtiche, fiamminghe e norvegesi e di poter fornire al cliente la tempistica esatta degli avvenimenti previsti.