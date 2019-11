Artemis (rtemide), è stato il nome di una divinità greca femminile: la dea della caccia e della Luna; e declinato nel linguaggio della ricerca e delle esplorazioni spaziali, è il nome di un programma che porterà, per la prima volta nel 2024, sul satellite terrestre, una donna ed il prossimo uomo. La NASA ha celebrato la prima donna che camminerà sulla Luna con l'immagine di un volto femminile che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata. I lineamenti, abbastanza astratti, e i vari colori permettono ad ogni donna di veder riflesso il proprio volto nel ritratto della dea greca Artemis.

#Artemis, Goddess of the Moon, will light the way forward for the first woman to step foot on the lunar surface in 2024. ✨ Let her light up your life too with these new downloadable “Woman on the Moon” backgrounds for 📱and 💻. Get yours here: https://t.co/iJZhAhUiYH pic.twitter.com/FT2vjM2Ot1 — NASA (@NASA) October 25, 2019

La missione Artemis: le caratteristiche, gli obiettivi e il logo

Il logo di Artemis racchiude molteplici significati: la A rappresenta il lancio, la punta che supera la Luna simboleggia l'intento di realizzare questa missione come trampolino di lancio per le future imprese spaziali, ad esempio su Marte; la mezzaluna orizzontale rappresenta la Terra perché le conoscenze acquisite e sviluppate attraverso questo programma saranno a beneficio del nostro Pianeta; la traiettoria rossa rappresenta un percorso di ricerche e di esplorazioni rivolte verso Marte e la Luna argentata è la prossima destinazione verso cui è concentrato l'impegno di questa straordinaria impresa spaziale.

Our #Artemis program will return astronauts to the Moon by 2024.



👩‍🚀 What is Artemis?

🌙 Why go to the Moon?

🚀 How do we get there?

🗓️ When will we get there?

🔍 What will we do there?



Answers to these frequently asked questions: https://t.co/3CqTbZGp85 pic.twitter.com/CAvt2AZoXK — NASA (@NASA) September 18, 2019

Artemis è una missione spaziale basata su un programma di esplorazione lunare con equipaggio umano, condotta dalla NASA, partner commerciali come società statunitensi di voli spaziali privati e partner internazionali come l'ESA.

Gli obiettivi di Artemis sono di lungo termine identificandosi nella possibilità di stabilire le condizioni per la vita e per lo sviluppo sostenibile degli esseri umani, per la crescita dell'economia legata al satellite naturale della Terra e per future esplorazioni con equipaggio umano su Marte. I prossimi moon-landing saranno orientati al Polo Sud lunare perché è una regione di particolare importanza scientifica per la presenza di ghiaccio d'acqua lunare di superficie.

L'acqua lunare è l'acqua presente sulla Luna. Non può permanere sul nostro satellite naturale allo stato liquido. Allo stato gassoso sarebbe decomposta dalla luce solare. Gli scienziati hanno ipotizzato, intorno alla metà del secolo scorso, che l'acqua possa persistere sotto forma di ghiaccio nei crateri freddi e permanentemente ombreggiati situati ai poli della Luna. Al Polo Sud sono presenti crateri freddi ritenuti unici perché la luce solare non raggiunge il loro interno e perché non sono presenti al polo nord lunare.

Questi crateri contengono una documentazione fossile di idrogeno e ghiaccio d'acqua risalente al primo sistema solare (Luna, Sole, Giove e Saturno).