Un'altra terribile tragedia della strada si è verificata ieri pomeriggio, 5 novembre, intorno alle ore 15:30, a Francavilla Fontana, grosso centro della provincia di Brindisi: secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale pare che un giovane di soli 22 anni, Pierfrancesco Copertino, sia deceduto in un brutto scontro tra la sua Citroen C3 Pluriel ed una Volvo Station Wagon, condotta da un francavillese.

L'impatto è avvenuto in prossimità di un incrocio, sulla strada che collega la città brindisina a San Marzano di San Giuseppe, nel tarantino. Il ragazzo era originario di Avetrana, dove giocava nella locale squadra di calcio che milita in Promozione, con il ruolo di portiere. Di sera si guadagnava da vivere lavorando presso la Hambirreria di Lecce, che ieri ha annullato una serata in programma nello stesso locale.

La sua fidanzata, Sara Greco, anch'essa di 22 anni, è rimasta gravemente ferita ma non corre pericolo di vita: al momento si trova ricoverata presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Lo schianto dopo una giornata di shopping

Sembrava una giornata tranquilla come tante altre: ieri mattina i due giovani avevano deciso di uscire e si erano recati in giro per fare shopping, poi verso le ore 15:00 hanno quindi deciso di fare rientro a casa, anche perché dopo il ragazzo doveva andare a lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Ma proprio sulla via del ritorno qualcosa è andato storto e la loro Citroen è andata a sbattere violentemente contro la Volvo, per cause che sono ancora tutte in fase di accertamento. L'impatto ha completamente distrutto la vettura di Copertino: le buste della spesa si sono riversate per strada, così come anche un peluche appena acquistato. Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi, unitamente ai carabinieri della locale compagnia di Francavilla, che hanno proceduto ai rilievi del caso. I sanitari del 118 hanno fatto di tutto per poter rianimare la vittima, ma per Pierfrancesco non c'è stato nulla da fare in quanto morto sul colpo.

Migliorano le condizioni della fidanzata, oggi i funerali

Secondo quanto riferisce il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online le condizioni della fidanzata di Pierfrancesco migliorano. Il Comune di Avetrana prenderà parte in via ufficiale alle esequie del ragazzo, che si svolgeranno oggi nella città, dove è stato anche proclamato il lutto cittadino. La notizia di quanto successo si è immediatamente diffusa nella cittadina che si trova in provincia di Taranto, destando sgomento tra i suoi abitanti.

Il 22enne aveva studiato presso l'istituto nautico "Carnaro" di Brindisi. In precedenza, Copertino aveva militato anche nelle file del Fragagnano Calcio, sempre nel ruolo di portiere, ma in categoria juniores.