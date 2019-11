Una brutta tragedia è avvenuta a Zandobbio, nel bergamasco, dove una donna di 59 anni, Bruna Calegari, questo il nome della vittima, è stata trovata senza vita all'interno degli uffici dell'amministrazione comunale nella giornata di ieri, 31 ottobre. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, pare che alcuni colleghi della donna abbiano sentito un tonfo intorno alle ore 14:00. Poi, una volta nella stanza dove la donna stava lavorand,o l'hanno trovata a terra, ormai senza vita.

La 59enne aveva delle ferite al petto e al collo, provocate forse da un oggetto contundente, precisamente da una forbice. Su questo particolare stanno facendo chiarezza in queste ore i carabinieri, giunti immediatamente sul posto dopo la segnalazione arrivata in caserma. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella che la donna possa essere stata uccisa da un soggetto non ancora identificato.

Nessuno ha sentito nulla di particolare

I militari dell'Arma hanno già provveduto ad ascoltare i dipendenti del Municipio, ma nessuno ha riferito di aver sentito nulla di particolare. Quello che è emerso è che in mattinata la donna aveva avuto una discussione con un suo collega, sul quale però non c'è nessun sospetto dei militari, in quanto la vicenda pare fosse finita lì. Nessuno pare aver sentito nulla di particolare, come ad esempio grida o trambusto: tutti hanno riferito solo di aver udito un rumore, provocato appunto dalla caduta della vittima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Accanto al suo corpo c'era una scaletta, sulla quale i carabinieri hanno trovato delle tracce di sangue. Potrebbe essere che la 59enne sia accidentalmente caduta, per poi ferirsi in un secondo momento. Certo è che bisogna fare chiarezza proprio su quest'ultimo particolare.

Ascoltato anche il Sindaco di Zandobbio

Una delle prime persone ad essere ascoltate ieri dagli agenti dell'Arma è stato il primo cittadino di Zandobbio, Mariangela Antonioli.

Il Sindaco ha mostrato ai militari la piena collaborazione dell'amministrazione e, nelle prossime ore, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX sulle sue pagine online, ci saranno altri interrogatori. La notizia di quanto accaduto nel Municipio della cittadina lombarda si è immediatamente diffusa in tutta la zona, destando sconcerto tra gli abitanti ma anche in tutto il Paese. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio, ancora ben lungi dall'essere risolto.

Se si tratti di una tragica fatalità oppure di un'azione criminosa, starà adesso agli inquirenti stabilirlo, per cui si attende la fine delle indagini.