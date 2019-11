Avrebbe potuto non farcela un bambino di nome Leonardo, che alcune sere fa è stato colpito da una grave crisi respiratoria a Cellino San Marco, piccolo paese dell'hinterland brindisino.

Infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, il tempestivo intervento degli operatori del 118, che hanno praticato tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo, ha impedito che accadesse una tragedia.

Il bambino è stato salvato e adesso sta bene. La mamma e il papà però nelle scorse ore hanno inviato una nota alla stampa locale, in particolare alla testata giornalistica Brindisi Report, con la quale ringraziano gli operatori che sono intervenuti e il dottore che ha preso in cura il loro piccolo.

Bimbo trasferito prima a Brindisi e poi al Policlinico di Bari

Quando il bambino ha cominciato ad avere la crisi respiratoria, immediatamente i genitori hanno chiamato il 118, intuendo la gravità della situazione.

Sul posto si è recata una equipe medica coordinata dal dottor Raffaele Quarta, che ha praticato le prime manovre di soccorso, unitamente agli operatori del 118, Zaira Giannone e Elvira Leuzzi. Viste le gravi condizioni dell'infante, l'ambulanza condotta dall'autista Livio Solazzo ha trasportato in codice rosso il piccolo presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove è stato subito preso in cura da un rianimatore.

A questo punto si è deciso poi di trasferire il piccolo presso il Policlinico Umberto I di Bari, dove Leonardo è stato ricoverato per qualche giorno in rianimazione. Dopo pochi giorni si è ripreso, e grande è stata l'emozione anche per chi lo ha soccorso la prima volta. Sono stati proprio la mamma e il papà del bimbo a volere rendere pubblica questa storia a lieto fine, scrivendo proprio alla testata giornalistica suddetta.

I genitori di Leonardo: 'Grazie di cuore'

La coppia racconta quei brutti momenti alla stampa, ma anche di come i soccorritori abbiano fatto davvero l'impossibile per poter strappare alla morte il bambino. E ci sono riusciti. Ancora una volta quindi l'intervento tempestivo dei soccorsi ha salvato una giovanissima vita.

"Grazie di cuore a tutti, siete stati degli angeli per noi non finiremo mai di ringraziarvi" - queste sono le bellissime parole che i genitori di Leonardo affidano alla stampa e dirette proprio a quei soccorritori che hanno salvato il bambino, dei quali la famiglia ha anche voluto fare pubblicamente i nomi e cognomi.

Gli operatori del 118 intervenuti a Cellino San Marco qualche sera fa, prestano servizio presso la postazione di pronto intervento di San Pietro Vernotico, un paese che dista una manciata da chilometri dal luogo del fatto di cronaca esposto.