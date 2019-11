"Mamma, torno dopo la messa". Domenica 24 novembre, Letizia Diana David 17enne di origine romena residente con la famiglia a Conegliano (Treviso) è uscita di casa dicendo che sarebbe andata in chiesa. Invece, non è più rientrata. La mamma, Ioana Botezatu (47 anni) è convinta che si trovi con un giovane conosciuto in chat, una persona pericolosa che potrebbe averla portata via, in Germania. Stasera 27 novembre, la trasmissione 'Chi l'ha visto?', condotta da Federica Sciarelli, darà ampio spazio all'inquietante caso.

'L'hanno portata via'

Sono ore di angoscia e preoccupazione per i familiari di Diana Letizia. La 17enne è uscita di casa domenica mattina, intorno alle 8 e non è più tornata. Mamma Ioana, non vedendola rientrare, ha provato a chiamarla al cellulare e, quando si è accorta che il telefono risultava sempre spento, si è rivolta ai carabinieri di Conegliano. La donna, ha raccontato alle forze dell'ordine che la figlia, qualche tempo fa, aveva conosciuto in una chat WhatsApp un uomo di 27 anni, un certo Bogdan Oprea e se ne era invaghita.

La mamma teme che la figlia, domenica, si sia incontrata con lui e che l'uomo - un tipo poco raccomandabile - l'abbia portata via, forse in Germania. Sembra che dalle ricerche effettuate dalla signora Botezatu, Bogdan Oprea, sarebbe coinvolto anche nel traffico di minori. “Ho cercato di recuperare informazioni su quest’uomo - ha spiegato la donna - e mi hanno riferito che è uno sfruttatore. Forse l'ha portata a Piacenza per farle avere dei documenti falsi e da lì potrebbero raggiungere in Germania, dove la farebbe prostituire".

Le indagini

Ioana Botezatu, dalla sua pagina Facebook, ha lanciato anche un disperato appello, chiedendo la massima condivisione. Del caso di Letizia Diana David, stasera, si occuperà anche la trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?'. La redazione, nelle scorse ore, ha preparato una dettagliata scheda, corredata da una fotografia. Al momento della scomparsa, la ragazza, indossava un paio di jeans blu con degli strappi, un giubbotto con cappuccio in pelliccia verde militare e delle sneakers Converse nere.

Con sé ha il cellulare (che risulta spento), ma non i documenti.

Intanto, le forze dell'ordine stanno continuando - nel massimo riserbo - le indagini. Il comandante della compagnia di Conegliano, il maggiore Fabio Di Rezze, si è limitato a dichiarare: "Al momento non escludiamo nessuna ipotesi". Non ci sono conferme che la ragazzina si trovi effettivamente con il 27enne, anche se, i familiari di Letizia Diana, non credono all'allontanamento volontario. La giovane, descritta come posata e tranquilla, da qualche tempo aveva ripreso a studiare ed era intenzionata a conseguire la licenza media per potersi iscrivere ad un istituto professionale.

Da quando aveva conosciuto, Bogdan Oprea, però, era cambiata: era taciturna e diceva di voler raggiungere l'amico in Germania. Ioana ed il compagno Bruno, più volte, avevano cercato di metterla in guardia, ma senza successo.