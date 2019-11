Ha lasciato attoniti tutti i protagonisti del film Shadowhunters e sta facendo il giro del mondo, la notizia della morte di Godfrey Gao, attore cinese di soli 35 anni, morto per un arresto cardiaco sul set. La sua popolarità è cresciuta a dismisura dopo aver rivestito i panni del mago stregone Magnus Bane, nell'adattamento cinematografico Shadowhunters. Ma in questo periodo stava girando "Chase me", un popolare programma televisivo cinese, e proprio mentre si trovava nel vivo delle riprese del programma, un improvviso malore lo ha fatto cadere a terra, per un arresto cardiocircolatorio, per poi morire tre ore dopo, nonostante i tentativi dei medici di prestargli i primi soccorsi.

L'attore Godfrey Gao era originario di Taiwan, ma si era trasferito con la famiglia in Canada, a Vancouver, dove ha seguito i suoi corsi di studio alla Capitano University. L'attività di attore però l'ha iniziata a Taiwan, prima con diverse serie Tv, poi con il film Shadowhunters che gli ha regalato la fama internazionale di cui godeva. Nel film del 2013 rivestiva il ruolo di uno stregone molto ambiguo e molto eclettico, metà uomo e metà demonio, il film è stato distribuito in Italia il titolo "Shadowhunters - Città di ossa".

'Chase me': il gioco a squadre dei cacciatori e dei fuggiaschi

La trasmissione a cui stava prendendo parte quando si è sentito male si chiama "Chase me", "Inseguimi"; si tratta di un gioco a squadre, delle quali una deve inseguire e l'altra fuggire. Le squadre sono composte da quattro persone ciascuna, ed i ruoli si invertono ad ogni manche, una volta si fugge e l'altra si insegue. Proprio mentre stava scappando, l'attore Godfrey Gao si è sentito male, ha spiegato di non farcela, di non riuscire più a correre, e quelle sarebbero state le sue ultime parole perché dopo qualche istante è caduto a terra, quasi senza vita.

Immediatamente soccorso e trasportato in Ospedale, Godfrey è deceduto dopo circa tre ore. Ha lasciato increduli tutti i suoi compagni di set, la sua famiglia, i suoi amici, e tutti i suoi numerosissimi fan, che in questi momenti stanno lasciando messaggi di cordoglio per lui sui social.

Sono sconvolga, un attore fantastico, una bella persona, un magnus perfetto. Sono tristissima per Godfrey Gao... #Shadowhunters pic.twitter.com/o4xAcrLxjM — FedeNotToday (@frappyfred) November 27, 2019

È incredibile leggere i commenti dei fan, così tanto sconvolti dalla morte di questo attore cinese, che però aveva conquistato i cuori dei telespettatori di tutto il mondo: "Sono davvero sconvolta per la morte di Godfrey Gao.

Un ragazzo giovane, talentuoso, morto per uno stupido reality, un circo finalizzato a divertire", e ancora: "Credo che passerò tutta la giornata nella tristezza più totale per Godfrey Gao", "Grazie per aver dato un volto ad uno dei personaggi più belli mai creati, Godfrey", e via di questo passo. Il reality al quale l'attore stava partecipando sembra essere perseguitato dalla mala sorte, sono già tre volte che accadono incidenti gravi, ma con Godfrey si tocca l'apice, perché lui, il mago, ci ha lasciato la sua vita.