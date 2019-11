Quella che viene qui raccontata sembra una storia venuta fuori da un film di avventura, ma invece è incredibilmente reale. La notizia giunge dall'Irlanda del Nord, precisamente da Ballycastle, dove il 29 ottobre scorso due amici si sono resi protagonisti di una scoperta a dir poco incredibile. I due si trovavano nei campi che circondano la cittadina irlandese, quando un loro amico pare abbia perso la fede nuziale.

Per questo ha invitato Paul Raynard e Michael Gwynne a cercarla con il metal detector. Sembrava un'operazione molto semplice e di routine, quando però all'improvviso lo strumento ha cominciato a segnalare che sotto al terreno ci fosse qualcosa che non pareva essere assolutamente un anello. Così, presi dalla curiosità, i due hanno cominciato a scavare, estraendo a poco a poco il contenuto dalla buca di terra. Quello che ne è venuto fuori è stato sensazionale: un vero e proprio tesoretto di monete risalente al 1500.

Valore inestimabile

Non è ancora chiaro a quanto ammonti il valore del ritrovamento, ma gli esperti affermano che possa valere almeno centinaia di migliaia di sterline. Il quantitativo di monete antiche trovate dai due amici ne comprende anche una del 1546, quando regnò Edoardo VI. Solo quest'ultima moneta avrebbe un valore di oltre 5.000 sterline, in quanto si tratta di un pezzo davvero molto raro e importante per la storia d'Irlanda.

Lo stesso Raynard ha raccontato che lui stesso sognava da sempre di poter trovare un tesoro così importante, fin da quanto era bambino. Secondo i due è come aver vinto alla lotteria. Gli amici in questione hanno filmato tutto il momento della scoperta, documentando anche l'estrazione delle monete dal terreno.

Reperti in fase di studio

Adesso tutto il materiale dovrà essere vagliato con attenzione, e per questo è stato consegnato al Museo Ulster.

Qui gli esperti sottoporranno le monete a precisi e particolari studi, anche per poter stabilire con esattezza il valore effettivo del ritrovamento. Ci vorranno diversi mesi prima che se ne sappia qualcosa di più. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, le monete trovate sarebbero circa 84. La notizia del prezioso ritrovamento si è immediatamente diffusa in tutto il mondo, destando molta curiosità.

Da quanto si apprende, i due amici erano in vacanza in Irlanda e sono originari dell'Inghilterra. Anche nel nostro Paese si favoleggia di tesori nascosti da tempo immemore, come la storia balzata qualche tempo fa agli onori della cronaca in Puglia, dove sotto al castello di Conversano, nel barese, si celerebbe un tesoro davvero inestimabile risalente addirittura alla fine del 1400. Anche in questo caso il valore sarebbe di centinaia di migliaia di euro.