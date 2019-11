Aggredita e picchiata da un vicino mentre stava pulendo le scale condominiali. L'incredibile disavventura è accaduta, stamani, ad una 65enne di Bellano (piccolo centro della sponda orientale del Lago di Como). La violenza sarebbe stata scatenata da futili motivi. Ora, l'anziana è ricoverata in ospedale, mentre il suo aggressore - un 57enne già noto alle forze dell'ordine - è stata fermato. Qualche giorno fa, nella vicina Abbadia Lariana (sempre in provincia di Lecco) un episodio simile.

Picchiata anche con il bastone del mocio

La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 9 di stamattina, domenica 10 novembre, in una palazzina di via Denti a Bellano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Comando Stazione, la sessantacinquenne, era impegnata a pulire le scale dello stabile in cui vive, quando, si è messa a discutere con un vicino. Sembra che la lite, presto degenerata, sia stata scatenata da banali questioni condominiali.

Ad un certo punto, il 57enne, si è scagliato contro l'anziana e ha iniziato a colpirla come una furia.

Dopo averla presa a pugni e a calci, l'uomo, fuori di sé dalla rabbia, ha continuato a picchiarla e a colpirla in piena faccia con il bastone del mocio. Fortunatamente, però, sul posto sono intervenuti subito i carabinieri (la caserma ha sede a pochi centinaia di metri dalla palazzina) che hanno provveduto a fermare il "bruto".

La corsa in ospedale

In via Denti è prontamente arrivato anche il Soccorso Bellanese, con due ambulanze ed un'automedica.

Il personale sanitario, resosi subito conto della gravità delle condizioni delle donna (che ha riportato traumi e ferite gravi al volto) l'ha accompagnata d'urgenza prima all'ospedale Manzoni di Lecco e, poco dopo, all'ospedale Sant'Anna di Como. La 65enne è stata quindi ricoverata in prognosi riservata nel reparto maxillo facciale. Nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad un intervento volto a ridurre le ecchimosi e le fratture riportate nel pestaggio.

Il 57enne, invece, è stato accompagnato, in caserma. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti che - come disposto dalla Procura, stanno effettuando gli accertamenti del caso -. L'uomo, al momento, è in stato di fermo ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con ogni probabilità, però, nelle prossime ore, in considerazione della gravità dell'accaduto, verrà convalidato l'arrestato.

Pochi giorni fa, ad Abbadia Lariana - non lontano da Bellano - si è verificato un episodio simile.

Domenica 20 ottobre, una donna di 94 anni è stata picchiata da un vicino di casa 70enne mentre andava a messa. L'aggressione, in questo caso, era avvenuta nel cortile condominiale.