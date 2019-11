Il maltempo non risparmia niente e nessuno. Anche a Carovigno, cittadina del brindisino, nella giornata di oggi si sono avuti numerosi disagi a causa delle forti raffiche di vento e della pioggia incessante. Per questo il sindaco Massimo Lanzilotti, con una apposita ordinanza, ha vietato l'ingresso all'interno di parchi pubblici e cimiteri, proprio per il pericolo che il vento possa spezzare rami di albero o pali dell'illuminazione.

Al momento resta chiuso anche il Castello Dentice di Frasso, sempre per motivi di sicurezza, per cui la conferenza di questa sera sui Cavalieri Templari organizzata dall'Università Popolare "Guglielmo Cesaria" è rinviata a martedì prossimo 19 novembre. Lo comunica l'organizzazione nell'apposita pagina Facebook dedicata all'evento.

Il presidente dell'Università Popolare: 'Condizioni meteo proibitive'

Sulla vicenda è intervenuto immediatamente il presidente dell'Università Popolare di Carovigno, Luigi Cesaria, il quale ha dichiarato che questa sera le condizioni meteo sono proibitive.

Il convegno doveva vedere la partecipazione di relatori che risiedono fuori città per cui, proprio per l'incolumità anche di questi ultimi, si è preferito spostare la serata in una data più consona, Previsioni meteo e imprevisti permettendo. Non cambierà comunque la modalità di svolgimento dell'evento, che sarà introdotto dal dottor Luigi Cesaria, presidente della stessa Popolare, a cui farà seguito un discorso di Vito Uggenti.

Poi sarà dato spazio ai relatori che illustreranno perché l'argomento Templari risulta ancora scomodo alla maggior parte delle élite accademiche. L'incontro mira proprio a chiarire questo punto ancora rimasto per certi versi "oscuro", come d'altronde molte storie che circolano attorno all'ordine rossocrociato, nato a Gerusalemme nel 1118.

La ricerca sull'ordine Templare

La conferenza programmata dall'Università Popolare rientra in un più ampio discorso di ricerca intrapreso dall'associazione presieduta da Cesaria.

Non è il primo evento del genere che si tiene nel Castello Dentice di Frasso: già in passato molti ricercatori si sono avvicendati nel salone del maniero carovignese per narrare le gesta dei cavalieri Templari. Ricordiamo, a tal proposito, la professoressa Bianca Tragni e lo studioso medievista Cristian Guzzo. L'organizzazione quindi si scusa con i cittadini per l'imprevisto di oggi che non è assolutamente dipeso dalla volontà di alxuno.

E le previsioni meteo non promettono nulla di buono neanche per le prossime ore, motivo per il quale l'evento deve necessariamente essere spostato per garantire la sicurezza di tutti.