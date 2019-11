Svolta nelle indagini sul caso di Cristian Farris, il calzolaio 27enne scomparso da Orroli, piccolo centro del Sud Sardegna. I magistrati della Procura di Cagliari hanno deciso di aprire un fascicolo per omicidio. Mamma Giulia, che in queste settimane non ha mai smesso di cercare il figlio, però, non crede che il suo Cristian possa essere stato ucciso: "Finché non mi portano il corpo, per me è vivo".

Si indaga per omicidio

Cristian Farris è scomparso lunedì 21 ottobre. Quella sera, alcuni amici, lo hanno visto al bar del paese: "Era tranquillo - hanno detto - ma sembrava aver fretta". Da allora, il giovane artigiano sembra essere svanito nel nulla. Le ricerche sono iniziate subito dopo la denuncia presentata dai genitori, ma per ora non hanno dato alcun esito. Anche le diverse segnalazioni arrivate dal capoluogo non hanno mai trovato riscontro.

Ora, dopo la relazione presentata dai carabinieri di Isili, la Procura di Cagliari ha deciso d'indagare per omicidio e ha aperto un fascicolo, per il momento a carico di ignoti. Si tratta di un "atto tecnico" necessario per permettere agli investigatori di effettuare ulteriori accertamenti. Come i rilievi scientifici in programma sul furgone del ragazzo.

All'indomani della scomparsa, infatti, nelle campagne di Escalaplano, piccolo centro al confine con l'Ogliastra, è stato ritrovato bruciato il suo Daily Iveco di colore bianco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

All'interno, c'erano anche i resti carbonizzati di uno smartphone (che si presume appartenere a Cristian). Per ora, le indagini proseguono nel più stretto riserbo e si stanno concentrando sui trascorsi del giovane (che, qualche anno fa, ha avuto problemi con la giustizia), sulla sua vita privata e sui suoi contatti.

La mamma: 'Sento che è ancora vivo'

Giulia Sulis, mamma di Cristian, commentando l'apertura delle indagini per omicidio ha ribadito: "Sento che è ancora vivo.

Fino a quando non mi portano corpo, continuerò a cercarlo". La donna, 52 anni, nei giorni scorsi, era intervenuta a "Chi l'ha visto" e, ai microfoni di Federica Sciarelli. Nel corso del programma, la madre del giovane aveva lanciato un accorato appello invitando, chiunque sappia qualcosa, a farsi avanti. In riferimento al passato difficile del figlio ed al suo "carattere fumantino" aveva poi aggiunto che "ha amici e nemici come tutti".

Novità video - Ilva, nel quartiere Tamburi, dove si muore di tumore Clicca per vedere

Durante la puntata della trasmissione Rai di mercoledì, si è dato ampio spazio al caso di Cristian Farris e si è ripercorso la giornata del giovane calzolaio di Orroli. Quel giorno, aveva venduto diverse paia di scarpe ad un cliente di Escalaplano ed era stato pagato con un assegno da 730 euro (che il ragazzo aveva subito incassato). In serata, era passato al solito bar, ma quando alle 20.10, la madre, aveva provato a contattarlo telefonicamente, il cellulare era già spento: per questo, infatti, gli aveva lasciato un messaggio vocale.