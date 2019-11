In Sicilia, e nella provincia di Messina, ormai non si parla d'altro, se non del caso di una giovane suora che negli scorsi giorni è stata accompagnata dalle sorelle presso l'ospedale Sant'Agata di Militello. Fin qui nulla di strano, infatti la donna accusava un forte mal di pancia. Ma quando i sanitari del nosocomio siciliano hanno effettuato tutti gli esami del caso, si sono accorti che la signora era incinta e le hanno comunicato la notizia.

La religiosa è rimasta visibilmente attonita, così come le sue sorelle. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che la religiosa fosse tornata da poco da un viaggio in Africa, precisamente in un paesino dei Nebrodi, dove aveva risieduto in un monastero. Le generalità della donna non sono state diffuse per ovvi motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della situazione: si sa soltanto che la stessa proviene dal continente africano.

Aveva dei problemi di salute

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Fan Page, pare che la donna avesse comunque dei problemi di salute, legati a patologie comunque pregresse. Proprio per questo tutti credevano che quei forti dolori addominali fossero proprio causa dei mali di cui soffriva la suora. I medici hanno riscontrato come la gravidanza della donna andasse avanti già da diverse settimane.

Da quanto si apprende, pare che la religiosa in questione, nei mesi scorsi, si sia allontanata dal convento siciliano proprio per rientrare per qualche tempo nel suo Paese natio. Sulla vicenda c'è comunque il massimo riserbo. Al momento, pare che la suora sia stata comunque visitata e dimessa dall'ospedale, per cui è stata trasferita in un'altra sede del suo ordine.

Nessuna conferma o smentita dalla Curia

Per il momento la Diocesi di Messina, e quindi l'Arcivescovado, non conferma ne smentisce la notizia della suora rimasta incinta.

Come già detto, c'è il massimo riserbo su questa assurda vicenda, che è ancora ben lungi dall'essere risolta. La donna pare che fosse andata a trovare dei parenti in Africa e proprio questo sarebbe stato il motivo del suo viaggio. Al momento non ci sono altre informazioni sul fatto di cronaca in questione, ma non è escluso che nei prossimi giorni se ne possa sapere di più. La notizia, non appena è stata ripresa dai media, è diventata immediatamente virale, spargendosi in tutta la regione e non solo.

Probabilmente la religiosa non partorirà in Sicilia, ancora sconosciuto il luogo dove andrà. Si attendono quindi ulteriori comunicati ufficiali da parte della stessa Diocesi di Messina, che è competente appunto nel territorio in cui si è verificato l'episodio esposto in questa sede.