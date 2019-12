S'infittisce il giallo sulla scomparsa di Lisa Sartori, la 16enne scomparsa da Lana, piccolo centro della provincia autonoma di Bolzano. La ragazzina manca da casa dal 19 novembre e, a sorpresa, il padre, Beppe Sartori, ha dichiarato che, anche se sapesse dove si trova la figlia, non lo direbbe. Più volte, nei giorni scorsi, mamma Barbara aveva lanciato accorati appelli e del caso si sta occupando, con attenzione, anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?', in onda tutti i mercoledì su Rai 3.

'Se sapessi dov'è Lisa non lo direi'

Nei giorni scorsi, il papà della 16enne ha ribadito a Fanpage di non sapere dove si trova la figlia. Poi, ha aggiunto: "Anche se lo dovessi scoprire, però, non dirò dov'è". L'uomo, che è separato dalla madre di Lisa, Barbara Ganterer, vive da solo in un camper e, qualche giorno fa, intervenendo al programma di Federica Sciarelli, aveva dichiarato di essere stato contattato dalla ragazzina dopo la sua scomparsa. In quell'occasione gli avrebbe riferito di essere ospite di alcuni amici e che sarebbe tornata solo al compimento della maggiore età. L'uomo, pur soffrendo per l'allontanamento, tuttavia, aveva commentato: "Ha fatto la sua scelta".

Beppe Sartori non ha escluso che la figlia possa aver pianificato da tempo la sua fuga. Lisa è una ragazza bellissima, intelligente, ma anche molto fragile. Per questo, il giudice ne ha disposto l'affidamento ai servizi sociali. In comunità, però, secondo il padre, non stava bene. "Prima di sparire - ha ricordato - era venuta da me per mostrarmi dove viveva: c'erano le sbarre alla finestra e lei aveva le lacrime agli occhi". "Negli spazi chiusi - ha concluso - non sta bene: non si sente a suo agio".

Il dolore di mamma Barbara

Mentre papà Beppe parla di "scelta", l'ex moglie Barbara, al contrario, è molto preoccupata e non esclude che qualcuno, approfittando della vulnerabilità della ragazzina, la stia tenendo lontano dagli affetti più cari. Non crede neppure che possa trovarsi da un'amica o da un amico.

"La conosco bene - ha precisato la mamma - e non se ne sarebbe mai andata così. Viveva già in comunità e non si trovava male", ha precisato la signora Ganterer sottolineando che Lisa aveva la possibilità anche di essere trasferita altrove. Poi, rivolgendosi a chi sta dando rifugio alla ragazza ha affermato: "Voglio dire a chi la tiene con sé che ha 16 anni: è sottrazione di minore".

Barbara, nelle scorse settimane, ha partecipato più volte alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' e ha lanciato accorati appelli per riabbracciare, al più presto, la figlia. La donna, distrutta, ha ricordato che Lisa ha fatto perdere le sue tracce martedì 19 novembre. Alle 16:00, avrebbe dovuto prendere un pullman fino a Merano e da lì, poi, in treno avrebbe dovuto raggiungere Silandro, in Val Venosta. Invece, nessuno l'ha più vista o sentita.