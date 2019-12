È trascorso un mese dalla scomparsa di Lisa Sartori, sedicenne di Lana (piccolo comune del Burgraviato, non lontano da Merano, nella provincia autonoma di Bolzano). Lo scorso 19 novembre, la ragazzina, è uscita di casa per raggiungere un'amica a Silandro (sempre in Alto Adige), ma non è mai arrivata a destinazione. La mamma Barbara Ganterer, dopo aver lanciato accorati appelli sui social, mercoledì sera, è intervenuta a "Chi l'ha visto?", trasmissione di Rai 3 che, da sempre, segue con grande attenzione i casi di scomparsa che riguardano minori.

'Non mi rivedrete fino ai miei 18 anni'

Esattamente, un mese fa, martedì 19 novembre, Lisa Sartori ha lasciato la sua abitazione di Lana dicendo alla mamma che avrebbe trascorso qualche giorno da un'amica, a Silandro. La ragazzina, per raggiungere il centro della Val Venosta, avrebbe dovuto prendere un autobus nella vicina Sinigo e poi un treno in partenza dalla stazione di Merano. La sedicenne, però, non è mai salita sul pullman delle ore 16 e ha fatto perdere le sue tracce.

La mamma, Barbara Ganterer, in serata ha provato a telefonare alla figlia ma, non riuscendo a mettersi in contatto con lei (il cellulare risulta sempre spento) e scoprendo che la ragazzina non era mai arrivata dall'amica, si è recata nella vicina stazione dei carabinieri per sporgere denuncia.

Lisa, prima d'ora, non si era mai allontanata da casa senza dire nulla e, in un primo momento, sia i genitori che le forze dell'ordine, hanno ipotizzato, e sperato, in un colpo di testa da adolescenti. Con il passar delle ore, però, la preoccupazione si è trasformata in vera e propria angoscia.

La signora Ganterer, nelle scorse settimane, ha condiviso diversi appelli social, ma Lisa, sedicenne ambiziosa e bellissima (più volte ha posato per l'agenzia Südtirols Fotomodel) sembra svanita nel nulla. Come riportato da Fanpage, quel giorno, Lisa, avrebbe incontrato il padre (che vive in un camper) e gli avrebbe comunicato che non si sarebbe più fatta rivedere fino al compimento dei 18 anni, ossia fino a quando avrà l'età per decidere da sola e nessuno potrà trattenerla in comunità. Al papà, inoltre, avrebbe confidato di trovarsi da alcuni amici.

L'appello a 'Chi l'ha visto?'

La mamma di Lisa Sartori non sa più cosa pensare e sta vivendo giorni terribili. Se, veramente, la figlia, è ospite di qualche conoscente perché non le ha detto nulla? Mercoledì 11 dicembre, anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" ha dedicato ampio spazio al caso e mamma Barbara è nuovamente intervenuta per raccontare il suo dramma ed invocare l'aiuto dei numerosi telespettatori di Federica Sciarelli.

La donna, distrutta, ha mostrato diverse foto di Lisa e l'ha pregata di ritornare: "Manchi a tutti noi - ha aggiunto - ti vogliamo tantissimo bene". Lisa, ricordiamo, è alta poco meno di un metro 1,70, esile, ha gli occhi scuri, capelli lunghi (castani, ma con riflessi di colore rosso) e alcuni piccoli tatuaggi sulle gambe e sulle braccia. Il giorno in cui è scomparsa aveva un cappotto pesante di colore nero, dei leggings scuri ed indossava delle scarpe da ginnastica.

La giovane è uscita di casa solamente con il cellulare e con la carta d'identità. Chiunque l'avesse vista o sia in possesso di informazioni utili per il suo ritrovamento può contattare la redazione di "Chi l'ha visto?", le forze dell'ordine o la signora Barbara.