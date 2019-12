Quella che giunge dalla frazione brindisina di Tuturano è una notizia inaspettata: infatti, secondo quanto riferito dalla pagina Facebook Il Tuturanese La Chiazza, l'unica edicola presente nel piccolo borgo alle porte di Brindisi da oggi non esiste più e chiude definitivamente i battenti. Gli amministratori della pagina social comunicano il tutto in poche righe, nelle quali si ringrazia l'operato dei gestori che fino a questo momento hanno tentato di tenere in piedi l'attività. Si tratta di un punto vendita storico che si trovava in città da moltissimi anni sulla centralissima via Stazione.

Tra le prime a gestire l'edicola è stata la signora Gertrude, prima di passare il testimone a sua figlia Antonietta che l'ha avuta per diversi anni. Successivamente l'attività fu rilevata dalla famiglia Cosma, che l'ha gestita fino ad oggi quando, purtroppo, è stata comunicata la notizia della chiusura.

Un luogo per tutta la comunità

Quella di Tuturano non era una semplice edicola: qui, infatti, specialmente la domenica mattina dopo la Santa Messa, le persone si recavano a comprare non solo giornali o prodotti editoriali, ma anche giochi per bimbi e utensili di cartoleria.

Con i proprietari i cittadini hanno avuto da sempre un rapporto cordiale Poprio per questo il negozio era anche un punto di ritrovo per molti di loro. "Da oggi tutto questo non ci sarà più" - questo è il commento de Il Tuturanese La Chiazza. La notizia della chiusura dell'edicola si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina, destando molto dispiacere tra gli abitanti. Per adesso non ci sono commenti da parte degli attuali gestori ma le uniche parole sono proprio quelle dei social, dove i tuturanesi in queste ore stanno commentando il caso in questione.

Ci si augura che l'attività possa riprendere

La chiusura del giornalaio comporterà piccoli disagi per tutti gli abitanti della frazione brindisina, in quanto adesso dovranno recarsi altrove o nei paesini limitrofi per comperare anche il semplice quotidiano.

Molte attività ristorative, infatti, sempre nella stessa Tuturano, usano comprare i giornali per intrattenere la loro clientela. La speranza adesso è quella che qualcuno prossimamente possa riaprire questa tradizionale attività "Ringraziamo le giornalaie tuturanesi che nel loro negozio hanno sempre creato per i clienti un clima caldo e accogliente". Queste sono le ultime parole che la pagina social ha riservato a tutti coloro che hanno tenuto in vita questa storica edicola. A breve sicuramente ci saranno ulteriori novità su questa vicenda e non è escluso che nelle prossime ore i proprietari possano dire anche la loro sui motivi che hanno portato a chiudere bottega.