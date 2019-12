Il maltempo in queste ore sta flagellando la Penisola italiana: infatti si sono registrati oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Centro-Nord, per le conseguenze delle forti piogge. La Liguria è la regione più colpita, insieme a Lombardia, Piemonte e Toscana, come scrive in un tweet il 115. A Venezia è tornata l’acqua alta, arrivando a toccare i 120 centimetri nella prima mattina di sabato: così si è nuovamente allagato l’ingresso della Basilica di San Marco.

Parzialmente chiusa al traffico l’autostrada A5 Torino-Aosta, a causa di una frana in località Chiappetti di Quincinetto.

Come detto, nelle ultime ore sono stati numerosi gli episodi gravi in Liguria, dov’è scattato il livello rosso di allerta: distrutto da una frana il viadotto Madonna del monte ad Altare, mentre anche il tratto Savona-Torino dell’A6 è stato interdetto alle auto per precauzione. Le due province più colpite sono quelle di Imperia e Savona, con smottamenti e mareggiate: ad Alassio, per esempio, numerosi sacchi di sabbia sono stati utilizzati per tentare di contrastare la forza del mare. Nello Spezzino 70 persone sono completamente isolate a Torenco, una frazione del comune di Follo, perché l’unica strada che permette di accedere all’abitato è distrutta.

Ma l’episodio peggiore si è registrato in Friuli Venezia Giulia, dove un uomo è morto all’interno della propria auto.

Travolto dal torrente in piena

L’incidente mortale è avvenuto in provincia di Pordenone, tra Zoppola e Cordenons. La vittima ha commesso un’imprudenza, decidendo di oltrepassare la sbarra che impediva di utilizzare una strada, a causa della piena di un torrente. L’uomo ha creduto di riuscire a passare senza problemi, nonostante l’acqua avesse ormai invaso la carreggiata. Ad un certo punto si è reso conto di essere rimasto intrappolato ed ha immediatamente chiesto aiuto, telefonando ai soccorsi. I pompieri sono giunti sul posto tempestivamente ed hanno provato a compiere il salvataggio, ma dopo pochi minuti la furia delle acque ha trascinato via la vettura con all’interno il guidatore.

Anche nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto, un'automobile con quattro persone a bordo era rimasta bloccata in un sottopasso allagato, ma vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a mettere in salvo le quattro persone, che risultano incolumi.

Maltempo anche al Sud

Col passare delle ore il maltempo sta interessando sempre più anche il Sud Italia. In particolare la situazione è grave in Campania, specialmente nell'area del Lago Patria, con allagamenti e la strada Circumlago interrotta. Frane in diverse zone del Casertano. Inoltre un ponte pedonale sul fiume Sarno è crollato a Castellammare di Stabia: nessuno è rimasto ferito.

Ma non è solo la pioggia a preoccupare: in Sicilia sono previsti venti di burrasca: per questo motivo a Palermo sono stati chiusi in via precauzionale giardini e ville comunali.