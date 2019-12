Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un brutto incidente stradale che si è verificato ieri sera, 19 dicembre, in provincia di Brindisi, precisamente sulla Strada Statale 16 nei pressi di Tuturano. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, due auto e un trattore sono entrate in collisione per cause tutte ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio pare siano stati un 79enne, che era alla guida di una Suzuki Vitara, e un giovane del posto, che stava guidando un'Alfa Romeo Mito. A bordo del mezzo agricolo c'era un altro uomo, che però non ha riportato ferite gravi.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 18:30.

La dinamica

Da quanto si apprende, pare che sia stata la Vitara a tamponare per prima il trattore. La vettura ha quindi fatto un testa coda finendo per invadere la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva la Mito condotta dal giovane: il conducente non ha potuto fare davvero nulla per poter evitare l'impatto. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul luogo del fatto di cronaca sono giunte diverse ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tuturano che hanno proceduto ai rilievi del caso. La violenta collisione ha provocato l'apertura degli airbag in tutte e due le vetture. Il 79enne alla guida della Vitara, secondo quanto appurato dai sanitari dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, ha riportato un serio trauma cranico, mentre il ragazzo alla guida dell'altra vettura solo varie contusioni. In ausilio ai soccorsi è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale, i cui agenti hanno provveduto a gestire la circolazione stradale.

Arteria chiusa al traffico

Per questioni di sicurezza la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sull'asfalto erano presenti infatti numerosi detriti che poi sono stati rimossi. I mezzi incidentati sono stati trasferiti presso il deposito giudiziario Tarantini di San Pietro Vernotico, dove saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti.

Il 79enne attualmente si trova ricoverato in ospedale, ma non corre nessun pericolo. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto ieri sera vicino Tuturano. La statale 16 è poi un'arteria ad alta percorrenza: ogni giorno la stessa è percorsa da migliaia di automobilisti che si spostano all'interno del territorio provinciale. Per questioni di privacy le generalità delle persone coinvolte nel sinistro non sono state rese note: le indagini comunque continueranno.