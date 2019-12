Una terribile tragedia è accaduta in Calabria nella prima mattina di questo martedì 17 dicembre. Un giovane di 24 anni è infatti deceduto dopo che un mezzo agricolo lo ha schiacciato. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire. Sul luogo dell'incidente si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per salvarlo, ma non ci sono riusciti. Le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi.

Le forze dell'ordine hanno bloccato il traffico della zona per poter consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il mezzo agricolo e mettere in sicurezza l'area. Incredulità tra gli amici e i familiari della giovane vittima.

Calabria, giovane perde la vita in un incidente con un trattore

Aveva solo 24 anni il ragazzo che nelle prime ore di luce di oggi, martedì 17 dicembre, è tragicamente deceduto in Calabria, in provincia di Catanzaro, precisamente nei pressi del comune di San Pietro a Maida, lungo la Superstrada SP 113. Al momento sono state rese note soltanto le sue iniziali (T.D.).

Dalle prime notizie pare che il giovane stesse viaggiando a bordo di un mezzo agricolo, quando per cause in corso di accertamento, esso si è ribaltato, schiacciandolo. Alcuni automobilisti che si trovavano nelle vicinanze, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul luogo si sono recati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

I pompieri hanno lavorato diversi minuti per poter liberare il ragazzo da sotto il mezzo. Successivamente l'hanno consegnato al personale medico, ma nonostante i diversi tentativi effettuati per poterlo rianimare, non c'è stato nulla da fare. Le ferite che ha riportato sono risultate purtroppo essere fatali.

La circolazione del tratto di strada è stata temporaneamente chiusa

Sul luogo dell'incidente si sono recate anche le forze dell'ordine, che hanno iniziato ad effettuare i primi rilievi utili per poter cercare di chiarire come mai il mezzo agricolo si sia ribaltato e per ricostruire la dinamica.

Sul posto è giunto anche il medico legale per effettuare i rilievi sul corpo del 24enne.

Per poter rimuovere il trattore dalla carreggiata è stato necessario l'intervento di un'Autogru, inviata dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Catanzaro. Nel momento in cui scriviamo (ore 9,30) la circolazione del tratto di strada coinvolto risulta essere ancora chiusa per consentire alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area e di poter rimuovere il mezzo.

Questa notizia lascia increduli i familiari, gli amici e i conoscenti del ragazzo, che non si capacitano di come sia potuta accadere una tragedia del genere.