Quella dell'azienda siciliana Sibeg, con sede a Catania, è una situazione che di giorno in giorno si fa sempre più incerta. Infatti, secondo quanto comunicato con una nota della stessa società, famosa per imbottigliare prodotti a marchio Coca Cola, le recenti Tasse introdotte dal Governo, quali la sugar e la plastic tax, inciderebbero notevolmente sul bilancio interno e, proprio per questo motivo, la ditta starebbe pensando di trasferire la maggior parte della produzione in Albania, dove appunto il carico fiscale per le imprese sarebbe più basso che in Italia.

L'ad Busi: 'Queste tasse sono una condanna a morte'

L'amministratore delegato della Sibeg, Luca Busi, intervistato dalla testata giornalistica locale online Catania Today, ha parlato di una vera e propria condanna a morte per l'azienda da lui amministrata. Secondo l'uomo un Governo che non ascolta le ragioni del tessuto imprenditoriale e che si dimostra lontano da politiche di crescita occupazionale, non fa altro che generare incertezza in tutta la nazione. Busi spiega che già l'Italia sta faticando di per sé, poi se ci si aggiungono nuove tasse la situazione certamente non è destinata a migliorare, ma colpisce proprio gli imprenditori che sono costretti a fare scelte drastiche.

Sono quindi 151 i lavoratori della ditta che rischiano il licenziamento da un momento all'altro. L'ad di Sibeg è molto preoccupato per questa situazione, non solo per la sua azienda, ma anche per tutte quelle imprese che nei prossimi mesi dovranno fare i conti con tagli di varia natura del personale dipendente. L'uomo informa che nella sua azienda è arrivato anche invitato il Sottosegretario Buffagni, il quale ha visitato lo stabilimento. Proprio all'esponente dell'Esecutivo i vertici aziendali hanno spiegato che con i numeri attuali sarebbe stato difficile restare competitivi sul mercato.

In Italia si consumano meno bibite gassate che nel resto d'Europa

Inoltre, sempre secondo Luca Busi, l'Italia sarebbe ultima in Europa nella classifica del consumo di bibite gassate e, proprio per questo, le tasse introdotte dal Governo penalizzerebbero solo questo specifico comparto produttivo.

L'ad chiarisce inoltre che le bevande prodotte all'interno di Sibeg non sono assolutamente un pericolo per la salute delle persone. Sono quindi tanti i problemi di fronte ai quali l'azienda si troverà nei prossimi mesi, a partire proprio dal blocco delle assunzioni. Sicuramente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso oltre 150 famiglie alle soglie del Santo Natale e del nuovo anno.