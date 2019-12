Una rivelazione inaspettata quella fatta dal rapper Fedez durante una sua intervista. Il cantante, infatti, si è sfogato sulla propria condizione fisica rivelando di aver scoperto in seguito a controlli approfonditi di essere a rischio sclerosi multipla. Una notizia che ha colpito molto il mondo dei social e tutti i fan del giovane artista, che è anche papà del piccolo Leone, avuto con la bella e nota Chiara Ferragni.

Fedez ha raccontato di avere una lesione che potrebbe trasformarsi in sclerosi multipla

Il rapper, nel corso del programma “La confessione”, che andrà in onda il 5 dicembre sul canale “nove”, ha avuto modo di mettersi a nudo e parlare della propria vita artistica e privata.

Una vita fatta certamente di molte soddisfazioni e di molte vittorie, nonché di una bella famiglia le cui foto vengono spesso, da lui stesso, condivise sui social. Ma negli ultimi tempi, come lo stesso artista ha spiegato, dei fatti inaspettati sono intervenuti a rimettere in ordine le priorità: il giovane è stato sottoposto a una serie di esami, tra cui una risonanza alla testa, che ha evidenziato una lesione, una piccola cicatrice, indice di un rischio di sclerosi multipla, malattia degenerativa molto grave, per la quale non esiste ancora una cura.

Le future battaglie di Fedez

Mentre spiegava con termini medici e dovizia di particolari la sua situazione medica, Fedez si è dovuto interrompere per via della commozione che lo ha colto. Nonostante questo ci ha tenuto a precisare che quello che gli è accaduto gli ha consentito di iniziare un periodo di riflessione sulla sia vita, sulle priorità e su dove e come migliorarsi. L’uomo ha concluso il suo sfogo ribadendo di volersi scegliere con attenzione che tipo di battaglie compiere.

Fedez, il cui vero nome è Federico, è un nome molto noto della musica italiana e del mondo dello spettacolo.

È nato nel 1989 in provincia di Milano, muovendo i suoi primi passi nel rap già da ragazzino. Il suo esordio sui palchi avviene infatti quando ha appena 18 anni. In seguito la grande fama arriva grazie alla sua partecipazione al programma “X-factor” dove lavora come giudice. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti, ma celebre e redditizio è stato il suo sodalizio con un altro rapper molto noto, J-Ax. Fedez e sua moglie tendono ad essere sempre molto trasparenti sulla propria vita privata, condividendola con i propri fan sui social.

Proprio per questo non ha in fin dei conti stupito che il trentenne abbia deciso di raccontare al grande pubblico un aspetto così delicato della sua vita personale: i suoi fan hanno immediatamente reagito esprimendo sui social grande solidarietà al giovane cantante.