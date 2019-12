Si è spenta la madre di Albano Carrisi: aveva quasi 97 anni. La signora Jolanda è morta nel pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre, nella sua casa di Cellino San Marco. La triste notizia è stata data in diretta tv in La vita in diretta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che si sono uniti al dolore del cantante pugliese.

Albano Carrisi perde la mamma: il triste annuncio in diretta dalla Cuccarini

Jolanda Ottino, conosciuta da tutti come "donna Jolanda", ha perso la vita questo martedì pomeriggio.

Le sue condizioni di salute erano peggiorate in questi ultimi giorni, fino ad arrivare alla tragica giornata di oggi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, nella chiesetta di Cellino San Marco, paese di nascita di Albano, da cui la donna non è mai andata via.

Nella chiesetta delle tenute di Albano Carrisi sarà allestita la camera ardente nella mattinata di domani, per quanti vorranno darle l'ultimo saluto.

Nel corso del programma La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono riuniti al centro dello studio televisivo per annunciare la triste notizia.

La grave perdita che ha colpito il cantautore pugliese Albano ha scosso il pubblico, che negli anni aveva imparato a conoscere anche la sua adorata mamma. Il cantante, infatti, ha sempre reso partecipe la donna più importante della sua vita nelle interviste e in vari servizi televisivi, condividendo spesso con i suoi fan il suo amore per la madre.

Donna Jolanda: i funerali domani a Cellino San Marco

Albano era in procinto di partire per l'estero quando è stato informato dal fratello Franco della terribile notizia.

Il cantante si è subito diretto a Cellino San Marco per salutarla per l'ultima volta.

Carrisi aveva dedicato alla madre un intero documentario proprio a giugno dell'anno scorso. In "Madre mia" il cantautore aveva raccontato le sue origini, coinvolgendo anche donna Jolanda: madre, moglie, nonna e da poco anche bisnonna. Nel corso dei suoi quasi 97 anni, la signora è diventata il pilastro della sua numerosa e unita famiglia, adesso sconvolta dal dolore della sua perdita.

In una recente intervista rilasciata a Chi, Albano aveva parlato di sua madre come una donna rivoluzionaria che però non ha mai perso di vista i valori più importanti della vita.

Per sposare Carmelo Carrisi, era scappata in bicicletta dalla sua casa. Quando Albano aveva conosciuto Romina Power, all'inizio la donna si era dimostrata contraria alla loro unione, ma poi aveva instaurato con sua nuora un rapporto come madre e figlia.

Jolanda Carrisi era una donna amata da tutti, perché conservava le radici di un'epoca di cui ognuno si porta dentro una certa nostalgia. Tutto il mondo dello spettacolo in queste ore ha manifestato la sua vicinanza ad Albano per la grave perdita che lo ha colpito.