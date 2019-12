Due tragici incidenti stradali si sono verificati nella provincia di Massa Carrara in questa vigilia di Natale ed hanno causato il decesso di due persone: uno aveva 45 anni, l'altro 28 anni. Il 45enne si trovava a bordo della sua bici quando è stato travolto da un'autovettura, mentre il 28enne stava guidando la sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato drammaticamente contro un'auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi.

Le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza per entrambi gli incidenti ed hanno già effettuato i rilievi.

Massa, perde la vita un 45enne

Un terribile incidente si è verificato nella città di Massa, precisamente in via Dorsale, dove un uomo di 45 anni, mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da un'autovettura. Al momento non è ancora chiara la dinamica, ma l'impatto è risultato essere molto violento. Il 45enne, di cui al momento non è stato reso noto il nome, è purtroppo deceduto.

Sul posto si sono recati rapidamente i sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare in quanto le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi. Alla guida dell'auto vi era un 30enne che è stato soccorso dal personale sanitario ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale per alcuni accertamenti medici. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto ed hanno già effettuato diversi rilievi.

Albiano Magra, perde la vita un 28enne

Un giovane di 28 anni, sempre nella giornata di oggi, ha perso tragicamente la vita sempre nella provincia di Massa Carrara, precisamente ad Albiano Magra, in via della Repubblica. Da quanto risulta sembrerebbe che il giovane stesse guidando la sua moto in direzione Albiano quando un'autovettura che stava sopraggiungendo nella direzione opposta e stava girando a un bivio, lo ha travolto.

L'impatto è stato terribile tanto che ha fatto disintegrare la moto. Per il 28enne, nonostante i soccorritori del 118 si siano recati tempestivamente sul posto per cercare di salvarlo, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo si era recato anche l'elisoccorso Pegaso, ma il suo intervento è stato inutile. A bordo dell'autovettura stava viaggiando un'intera famiglia composta da papà, mamma e bambino che non sembrerebbe essere rimasta ferita. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire ai soccorritori di intervenire.

Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter ricostruire la dinamica e stabilire se ci siano eventuali responsabilità su quanto successo.