Un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria, nel catanzarese, e ha causato il decesso di un uomo di 63 anni. Al momento non è chiara la dinamica di quanto si è verificato, ma dalle ultime informazioni sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo dell'autovettura a causa di un malore. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Un altro incidente si è verificato sull'Autostrada A2 dove è rimasta ferita un'intera famiglia che è stata trasportata presso l'ospedale di Cosenza.

Calabria, probabile infarto mentre guidava

Poche ore fa un uomo di 63 anni, di cui sono state rese note solo le iniziali (M.F.), ha perso la vita mentre si trovava all'interno della sua autovettura, nei pressi della città di Catanzaro, precisamente all’altezza del cavalcavia sotto al ponte della tangenziale che unisce il Viadotto Morandi alla parte nord della città.

Insieme a lui stavano viaggiando la moglie e la figlia. Dalle ultime informazioni sembra che l'uomo abbia avuto un malore proprio mentre stava guidando.

Purtroppo, avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il guard-rail posto al limite della carreggiata.

Sul luogo si sono quindi recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi al 63enne, ma purtroppo le sue condizioni sono risultate essere troppo gravi e, nonostante abbiano tentato di fare il possibile per riuscire a salvarlo, non ci sono riusciti.

Nell'incidente sarebbero inoltre rimaste coinvolte altre autovetture che probabilmente non sono riuscite a frenare in tempo.

Il traffico risulta essere ancora bloccato per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso, in modo da poter ricostruire al meglio quanto è accaduto.

Incidente nel cosentino

Poche ore fa un altro incidente si è verificato nel cosentino, precisamente sull'Autostrada A2 tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza, dove sono rimaste ferite quattro persone.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti, ma si tratterebbe di un incidente con una sola autovettura coinvolta. Il conducente sembrerebbe aver perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro alcune barriere. A causa del violento impatto il veicolo ha poi preso fuoco. All'interno stava viaggiando un'intera famiglia con alcuni bambini che è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata presso l'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul luogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.