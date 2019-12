Un vile gesto è stato perpetrato tra la notte appena trascorsa e l'alba di oggi, 24 dicembre, a Lecce. Alcuni ladri sono riusciti a rubare il furgone di proprietà dell'Emporio della solidarietà, la onlus che, sempre con lo stesso mezzo, avrebbe dovuto consegnare gratuitamente i panettoni alle persone meno abbienti, con particolari difficoltà a raggiungere la sede dell'associazione benefica. Un colpo al cuore per i responsabili dell'Emporio della solidarietà. L'episodio ha destato sconcerto in tutto il capoluogo di provincia salentino.

Il mezzo era tutto colorato e pieno di tante scritte, per cui non poteva passare di certo inosservato. Il mezzo in questione viene utilizzato per la raccolta benefica di cibo. Solitamente ciò avviene presso i supermercati, ma sotto le festività sono le scuole le vere protagoniste: tra gli studenti si scatena una vera e propria gara di solidarietà.

Episodio in pieno centro

Tutto è accaduto proprio all'interno del centro cittadino del capoluogo di provincia pugliese. I ladri sono entrati in azione in via Luigi Pappacoda, una traversa di via Taranto, non lontano dai magazzini "Del Coco".

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online Lecce Prima, il furgone non era completamente pieno di merce, ma comunque erano rimasti almeno una cinquantina di panettoni. Molto probabilmente i malviventi credevano di trovarne molti di più. L'allarme è stato lanciato dagli stessi responsabili dell'associazione, che hanno sporto regolare denuncia presso la caserma dei carabinieri sita al rione Santa Rosa. La consegna dei panettoni sarebbe avvenuta casa per casa e serviva ad aiutare le famiglie, e comunque in generale le persone, più sfortunate. Il veicolo un Peugeot Boxer, sempre secondo quanto riferiscono i media locali, sarebbe stato donato dalla fondazione Onlus "Prosolidar".

Indagini in corso

Sono comunque tutt'ora in corso le indagini dei militari dell'Arma, i quali si augurano di riuscire a ritrovare il mezzo prima che inizi il Natale.

L'impresa non è certo delle più semplici. I ladri sono stati anche fortunati, in un certo senso, in quanto se l'allarme fosse partito nei momenti immediatamente successivi al furto per loro non ci sarebbe stata la possibilità di farla franca. Purtroppo quella dei furti d'auto è diventata una vera piaga per quanto riguarda la provincia salentina. Non è inoltre la prima volta che a Lecce vengono rubati dei veicoli, in quanto era successo già domenica scorsa durante la partita di calcio della locale squadra di Serie A, dove all'interno del parcheggio dello stadio Via del Mare furono rubate due autovetture.