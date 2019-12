Guido Pacelli, pensionato di Ostia di 66 anni, ha deciso di sfruttare il suo talento di "aggiustatutto" per riparare vecchi giocattoli da regalare ai bambini delle famiglie meno fortunate. Guido si dedica alla sua missione non solo a Natale, ma tutto l'anno con l'obiettivo di regalare un sorriso ai bambini meno abbienti. La sua è anche una missione per salvare dalla discarica migliaia di giocattoli.

Ogni anno infatti vengono buttati migliaia di giocattoli che smettono di funzionare e non vengono riparati.

Chi può permetterselo ne compra di nuovi. Guido, che grazie alla pensione ha più tempo libero, dal 2011 si impegna a rimettere in funzione i giocattoli rotti, in collaborazione con l’Associazione Salvamamme, con cui lavora come volontario per aiutare mamme e bambini in difficoltà. La sua bottega si trova a Roma, ed è in febbrile attività soprattutto durante questo periodo dell'anno. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di ridare vita ai giocattoli fuori uso e far scartare dei doni anche ai bambini più poveri.

Tutti meritano di essere felici

"Tutti i bambini meritano un regalo", è questo il motto che sprona Guido nel suo operato. Quest'anno verranno consegnati 20mila regali grazie al suo costante impegno e a quello di Salvamamme. Questa associazione è nata con lo scopo di aiutare le donne e bambini che si trovano in difficoltà non solo economiche, ma anche sociali. La gioia più grande di ogni bambino è quella di aprire i doni il giorno di Natale. Guido, nelle vesti di una sorta di aiutante di Babbo Natale, sfrutta le sue abilità di artigiano per contribuire alla realizzazione di questo sogno.

Un atto di bontà

Guido dedica gran parte del suo tempo a questo bel gesto. Un atto che ci fa riflettere su quali siano i veri valori del Natale e su quanta poca importanza si dia, sempre più spesso, alle cose che possediamo. È una lotta contro lo spreco, per ricordarci dei più bisognosi ed è una lotta contro la crisi, che ha colpito negli ultimi tempi moltissime famiglie.

Il duro lavoro di Guido e di Salvamamme rappresenta un perfetto esempio di solidarietà verso chi è meno fortunato e ci fa capire che basta poco per aiutare il prossimo.

Guido si ritiene molto soddisfatto del suo lavoro, grazie al quale anche quest'anno ci saranno bambini più felici a Natale, per merito di tutti i giocattoli a cui è riuscito a ridare la vita e che verranno donati in beneficenza.

L'associazione Salvamamme, attiva da tempo per il sociale con l'obiettivo di creare una società migliore, si adopera ogni anno per rendere possibile tutto questo. I numeri raggiunti lasciano ben sperare. Il messaggio veicolato rappresenta la speranza per un futuro migliore, in cui il Natale sia più inclusivo e con qualche giocattolo in più sotto l'albero anche per i bambini poveri.