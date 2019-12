Un vasto incendio, scoppiato per cause ancora in fase di accertamento, ha danneggiato buona parte della struttura esterna dell'Oasi Village di Reggio Calabria, rinomata attività di ristorazione che sorge nella frazione Pentimele.

Il rogo è divampato intorno alle 2 di notte del 18 dicembre. Immediatamente sono intervenuto i Vigili del Fuoco che, dopo poco più di due ore, sono riusciti a domare le fiamme

Vasto incendio tra i gazebo dell'Oasi Village

Intorno alle 2 di notte, nell'area demaniale nei pressi dell'Oasi Village, è scoppiato un incendio di vaste proporzioni.

Stando a quanto riportato dalla testata giornalistica locale Stretto Web, le fiamme si sarebbero abbattute principalmente sui gazebo situati nella parte esterna dell'edificio, e sarebbero rapidamente avanzate.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con due autobotti, e nelle operazioni di spegnimento del rogo avrebbero trovato maggiori difficoltà perché nel frattempo anche due palme sarebbero state avvolte dal fuoco.

Il proprietario dell'Oasi Village: 'Il locale è regolarmente aperto'

In questi ultimi anni, la storica struttura reggina si è ritrovata spesso al centro di diverse vicissitudini.

Ad esempio, nell'aprile del 2016 il Comune di Reggio Calabria decise di revocare le licenze, predisponendo la conseguente chiusura dello stabilimento balneare. Inoltre, quest'estate ha posto il veto ai lavori di riapertura dell'attività.

Ad ogni modo, dopo un periodo difficile fatto di dubbi e incertezze, il ristorante è riuscito a riaprire i battenti lo scorso anno. L'incendio di questa notte ha generato nuovamente preoccupazione per le sorti del locale. Il rogo ha interessato in primis i gazebo situati all'aperto, ovvero laddove sorge la spiaggia.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Calabria

Inoltre le fiamme avrebbero avvolto anche alcune palme che si trovavano nei pressi dei bungalow.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad evitare il peggio, anche se risultano ingenti danni almeno su una parte dello stabile. Il proprietario dell’Oasi Village, Giuseppe Ielo, ha spiegato alla stampa: "Il locale è regolarmente aperto. Il gazebo interessato dall'incendio si trova nella parte demaniale e non vicino alla struttura". Il titolare ha ulteriormente ribadito che il ristorante già da stasera, 18 dicembre, sarà in piena attività, infatti nel corso della serata verrà anche trasmessa in sala la tradizionale sfida della Liga spagnola tra Barcellona e Real Madrid.