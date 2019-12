'Attento al gatto', è un avvertimento in cui, raramente, ci si imbatte quale monito ad eventuali malintenzionati, e spesso fa sorridere chi lo legge. Eppure a Fermo, nelle Marche, probabilmente e meritatamente, da ora in poi trionferà di fronte alla villetta dei signori Properzi, e sarà volto al plurale. I coraggiosi felini, infatti, sono sei e hanno sventato, insieme, un tentativo di furto nella dimora dei loro padroni.

Il ladro smascherato dai felini

La proprietaria dell'abitazione e dei sei eroici mici ha raccontato l'accaduto a Il Resto del Carlino, ancora visibilmente scossa per la disavventura appena vissuta.

Si stava facendo sera, quando i cani del vicinato hanno cominciato ad abbaiare, in verità senza destare sospetti a casa Properzi. I coniugi, però, hanno sentito anche un gran trambusto provenire dalla stanza accanto. Convinti che fosse uno dei soliti litigi tra felini, si sono diretti verso lo studio per aprire la porta, ma un'amara sorpresa li attendeva. Un uomo, con passamontagna, era penetrato nella loro abitazione, aveva compiuto pochi passi, ed era stato aggredito dai sei gatti di casa.

Terrorizzati, marito e moglie sono scappati insieme fino a raggiungere il bagno per rinchiudersi dentro. Solo, una volta al sicuro, hanno utilizzato il telefonino per chiamare i carabinieri.

6 contro 1: i gatti hanno la meglio

Nonostante il fulmineo intervento delle forze dell'ordine, il ladro era già fuggito facendo perdere le proprie tracce. Ai coniugi Properzi non è stato possibile fornire un identikit del losco personaggio, perché mascherato e incontrato nella penombra. Ma i militari, nel corso del loro sopralluogo, hanno verificato, non senza grande sorpresa, che il malvivente era sì riuscito a penetrare nell'abitazione, ma, una volta dentro non aveva fatto in tempo a prelevare nessun oggetto prezioso, perché i sei gatti si erano prontamente avventati contro di lui, graffiandolo veemente e avvisando con il loro trambusto i padroni di casa.

Gatti da guardia

Una squadra perfetta quella dei sei felini, che non hanno esitato a preservare il loro territorio alla stregua dei loro 'colleghi' più famosi, i cani. Comunemente si ritiene che i felini siano animali indipendenti, più interessati al loro benessere che a quello di chi li circonda, più attenti e concentrati su se stessi che sull'ambiente in cui vivono, meno legati ai loro padroni, autonomi e pronti a defilarsi in caso di pericolo. Evidentemente questo luogo comune è stato ben smentito dai sei coraggiosi mici che hanno saputo difendere il loro habitat, battendosi come tigri domestiche pur di proteggere la casa ed i suoi abitanti.

Ed i signori Properzi, grati, hanno promesso loro una ricompensa ricca di gustose crocchette ed affettuosi grattini.