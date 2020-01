Infuriano le polemiche politiche intorno ad Amadeus, accusato di aver pronunciato una frase sessista e offensiva verso le donne durante la conferenza stampa di presentazione di cinque delle 10 ospiti femminili che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Il conduttore si è lasciato sfuggire alcune considerazioni sul fatto che siano ovviamente “tutte molto belle”. A suscitare particolare scandalo, poi, sono state le parole utilizzate dallo stesso Amadeus per presentare Francesca Sofia Novello, fidanzata del noto campione di moto Valentino Rossi, lodata per la sua “capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”.

Insomma, la figura della donna sarebbe positiva solo se è di bell’aspetto e se non oscura il suo uomo, questo è il modo in cui molti hanno interpretato i giudizi del conduttore di Sanremo.

Tra i più duri c’è la scrittrice Michela Murgia, secondo la quale Amadeus dovrebbe scusarsi perché “dice str...”. Di opposto parere, invece, il filosofo sovranista Diego Fusaro, il quale considera un “ridicolo linciaggio” quello contro il conduttore.

Il durissimo sfogo di Michela Murgia contro Amadeus: ‘Ce la prendiamo se dice una str...’

Quella che in molti considerano perlomeno una caduta di stile da parte del conduttore di Sanremo, viene invece vissuta da Michela Murgia come una gravissima offesa alle donne.

“Se Amadeus dice str...giustamente ce la prendiamo. Tutto quello che tu dici fa una pedagogia popolare che vale più di qualunque discorso e di qualunque talk show - si sfoga la Murgia ai microfoni di Radio Capital - quindi, se tu fai uno scivolone come quello, non cerchi di difenderti ma dici ‘scusate ho detto una str...’.

Il punto non è che sta un passo indietro. Il problema è che lui l’ha scelta per quello, per la sua capacità di stare un passo indietro. Oltre che per la bellezza, come se fosse un titolo di merito”.

La scrittrice contro Amadeus: ‘Che schifo, scusati’

Ma la reprimenda della Murgia contro Amadeus non finisce qui. “Ha detto che naturalmente sono tutte bellissime - prosegue facendo riferimento alle parole del conduttore del Festival - È chiaro no?

Sul palco di Sanremo solo donne bellissime. Quindi, il criterio estetico e il criterio della minorità rispetto al maschio. Lo vogliamo dire o no che questa cosa è una porcata? Vogliamo continuare a darci una pacca sulla spalla e dire ‘no, ma che sarai mai, ma perché te la devi pigliare con Amadeus’. Me la piglio sì, - conclude poi la Murgia - perché questa roba qua vale come un Master in sessismo.

Questo fa schifo. Amadeus scusati”.

Non so chi sia codesto Amadeus (con tale nome conosco solo Wolfango Mozart), ma deve senz'altro essere dalla parte giusta, dato il ridicolo linciaggio che sta subendo per aver violato la catechesi fucsia del politicamente corretto neo-orwelliano. — Diego Fusaro (@DiegoFusaro) January 17, 2020

Diego Fusaro difende Amadeus: ‘Deve senz’altro essere dalla parte giusta’

Se Michela Murgia non nasconde tutto il proprio disprezzo di donna per il “Master di sessismo” sbandierato da Amadeus durante la suddetta conferenza stampa, Diego Fusaro si piazza invece esattamente sulla sponda opposta delle polemiche social che stanno travolgendo il conduttore di Sanremo in queste ore.

“Non so chi sia codesto Amadeus (con tale nome conosco solo Wolfango Mozart) - ironizza il filosofo sovranista su Twitter - ma deve senz’altro essere dalla parte giusta, dato il ridicolo linciaggio che sta subendo per aver violato la catechesi fucsia del politicamente corretto neo-orwelliano”.