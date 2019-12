Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, ha annunciato in anteprima i nomi dei 22 cantanti Big che quest'anno saliranno sul palco dell'Ariston per la storica kermesse musicale. Un annuncio decisamente a sorpresa, dato che i nomi dovevano essere svelati nel corso dello speciale dei Soliti Ignoti in onda il 6 gennaio in prime time su Rai 1. Un cast decisamente variegato quello del 70esimo Festival della canzone italiana, che potrà contare sulla presenza di Elodie, Giordana Angi e Marco Masini.

Il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2020: da Marco Masini a Riki

Nel dettaglio, nel corso dell'intervista che Amadeus ha concesso al quotidiano La Repubblica, ha svelato che quest'anno sul palco del Festival di Sanremo 2020 saliranno Marco Masini, la coppia composta da Morgan e Bugo, Michele Zarrillo, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Piero Pelù.

Non mancheranno i giovani e giovanissimi reduci dai talent show che avranno la possibilità di calcare per la prima volta il palco più ambito dagli artisti italiani.

Tra questi vi segnaliamo la presenza di Alberto Urso e Giordana Angi, entrambi protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Sempre dal mondo dalla trasmissione di Canale 5, saranno presenti sul palco dell'Ariston il giovane Riki ed Elodie. Le anticipazioni sui Big di Sanremo 2020, inoltre, rivelano che per la prima sarà presente anche la spumeggiante Elettra Lamborghini, che quest'anno abbiamo visto come giudice anche a The Voice condotto da Simona Ventura.

Occhi puntati poi su Achille Lauro, che torna al Festival dopo la polemica dello scorso anno con il brano 'Rolls Royce'. Dal mondo di X Factor, invece, arriverà Anastasio, vincitore dell'edizione del 2018 del talent show condotto da Alessandro Cattelan ed Enrico Nigiotti.

Presenti anche Diodato, Francesco Gabbani, Levante

Il palco dell'Ariston quest'anno sarà pronto ad accogliere anche Francesco Gabbani, il vincitore delle nuove proposte nel 2016 con il brano 'Amen' e nel 2017 trionfatore nella sezione Big con il brano tormentone 'Occidentali's Karma'. E poi ancora sempre nel corso dell'intervista rilasciata a La Repubblica, Amadeus ha svelato che faranno parte del cast del prossimo Festival di Sanremo anche: Paolo Jannacci, Junior Cally, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Diodato, Levante, Raphael Gualazzi e Paolo Jannacci.

E in attesa delle cinque serate del Festival, Amadeus questa sera sarà anche al timone de L'anno che verrà, lo show di Capodanno in onda su Rai 1 che accompagnerà gli spettatori verso il 2020. Tra i protagonisti del cast ci saranno anche alcuni dei big di Sanremo tra cui la Lamborghini e Masini.