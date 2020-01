Un terribile incidente stradale è accaduto in Calabria nelle prime ore di oggi 12 gennaio e ha provocato il ferimento di cinque ragazzi, due di loro sarebbero purtroppo in gravi condizioni di salute. La dinamica non è stata ancora chiarita, si tratterebbe comunque di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale per tutte le cure del caso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

In un altro incidente è rimasta ferita una donna, ma le sue condizioni di salute non sarebbero fortunatamente gravi.

Calabria, feriti diversi ragazzi in un incidente stradale

Alle prime luci dell'alba di oggi 12 gennaio, un grave sinistro è accaduto in Calabria, precisamente nei pressi della città di Catanzaro, al bivio di Roccelletta di Borgia che porta ad una nota discoteca della zona. Da una prima sommaria ricostruzione effettuata dagli inquirenti sembrerebbe che una Golf, dove all'interno si trovavano i ragazzi, abbia impattato contro un muro di cemento posto al limite della strada.

Al momento non è chiaro come mai il conducente dell'autovettura abbia perso il controllo. Nell'impatto tutti e cinque i ragazzi sono rimasti feriti, due di loro purtroppo in modo più grave.

Sul luogo del sinistro si sono quindi recati i soccorritori che hanno iniziato a prestare i primi soccorsi. I due feriti più gravi sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto, tra il vano motore e il parabrezza e per questo motivo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare duramente per diversi minuti per poterli estrarre. Un altro ferito è stato invece sbalzato al di fuori dell'auto, frantumando il vetro e finendo rovinosamente sull'asfalto.

Sono quindi stati trasportati tutti e cinque presso il pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro, dove hanno ricevuto tutte le cure mediche del caso.

I due feriti più gravi risultano essere in prognosi riservata.

Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, si sono recate le forze dell'ordine che hanno esaminato tutti gli elementi utili per poter fare chiarezza su quanto si è verificato.

Sempre in Calabria un altro incidente stradale

Un altro sinistro si è verificato sempre in Calabria e ha causato il ferimento di una donna rimasta incastrata all'interno della sua autovettura. L'incidente si è verificato nel reggino, nei pressi del comune di Locri. Anche in questo caso sarebbe avvenuto in modo autonomo. Per poter liberare la donna dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.