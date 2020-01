A Napoli si è verificato un incidente che ha coinvolto tre treni della metropolitana, intorno alle 7:00 di questa mattina del 14 gennaio. I feriti registrati sono 13, ma fortunatamente nessuno di essi ha riportato gravi conseguenze.

Scontro tra treni in metropolitana a Napoli: feriti non gravi

I passeggeri della metropolitana di Napoli hanno vissuto attimi di paura questa mattina all'alba. Intorno alle 7:00 tre treni si sono scontrati appena fuori dalla stazione di Piscinola. Secondo le prime ricostruzioni, un treno proveniente dal deposito si stava immettendo nel binario 1 quando è andato ad impattare con un altro che stava rientrando in stazione.

L'urto ha coinvolto un treno di passeggeri che era appena partito dal binario 2 della stazione di Piscinola. I feriti non hanno riportato gravi conseguenze, ma cinque di essi sono stati trasportati in ospedale.

Due uomini facenti parte del personale Anm sono ricoverati presso il Cardarelli, a causa di un trama toracico e un trauma cervicale. Una donna ha riportato un trauma lombo-sacrale e un'altra persona un trauma alla mano. Su uno dei passeggeri sono state riscontrate delle contusioni agli arti inferiori, mentre gli altri feriti sono stati soccorsi sul posto per aver riportato delle escoriazioni.

I passeggeri sotto shock sono stati assistiti dal personale medico sanitario giunto sul posto con cinque ambulanze.

Metropolitana a Napoli: si indaga sulla dinamica dell'incidente

Le Forze dell'Ordine dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina a Napoli. Secondo i primi rilevamenti, lo scontro tra i treni della metropolitana si sarebbe verificato a causa di un errore umano. A quanto pare non è stato rispettato il segnale di Stop da parte del treno che si stava immettendo sul binario 1. Quest'ultimo si è scontrato con il convoglio che stava rientrando alla stazione di Piscinola e che ha poi impattato con il treno di passeggeri partito dal secondo binario.

Tratta linea 1 chiusa a Napoli: altri episodi all'inaugurazione e qualche giorno fa

La tratta 1 della metropolitana è stata chiusa per poter permettere ai tecnici di lavorare e alle Forze dell'Ordine di effettuare tutti i rilevamenti necessari a fare chiarezza sul caso.

Si dovranno stabilire le responsabilità di quanto accaduto e molto probabilmente la Procura di Napoli aprirà a breve un fascicolo per avviare le indagini.

Nella linea 1 di Napoli, inaugurata nel 2000 con un giro di tutti i giornalisti, si era verificato un incidente proprio nel giorno in cui si doveva dare notizia dello stato avanzato dei lavori. In quella occasione ci furono lievi feriti a causa di uno scontro tra due navette. Nei giorni scorsi, invece, la linea era stata fermata a causa di alcuni vandali che avevano imbrattato i vagoni con la vernice ed avevano bloccato la circolazione per scappare via sui binari.